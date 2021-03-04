99-летний принц Филипп перенес операцию на сердце

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний принц Филипп успешно перенес операцию в связи с заболеванием сердца.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление Букингемского дворца. По словам инсайдеров, в настоящее время герцог Эдинбургский чувствует себя хорошо. В госпитале Святого Варфоломея в центре Лондона, куда Филиппа перевели из больницы короля Эдуарда VII, он останется еще какое-то время.

"Герцог Эдинбургский накануне успешно перенес операцию в связи с заболеванием сердца в больнице Святого Варфоломея. Его Королевское Высочество останется в больнице для лечения, отдыха и восстановления сил в течение нескольких дней", – говорится в заявлении дворца.

Напомним, что принца Филиппа госпитализировали 16 февраля в частную больницу короля Эдуарда VII из-за плохого самочувствия. Позже врачи диагностировали у супруга Елизаветы II инфекцию. Источники не уточняли какую именно, но заверили, что это не связано с коронавирусом.

1 марта 99-летнего герцога Эдинбургского перевели в больницу святого Варфоломея, где ему назначили несколько диагностических процедур.

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