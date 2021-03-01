Марченко сказала, собирается ли баллотироваться в президенты

Украинская телеведущая, супруга народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко прокомментировала возможность своего участия в будущих выборах президента в Украине.

Политическими планами она поделилась в интервью изданию "Страна". В разговоре с журналистами ведущая рассказала, как ей и мужу живется под санкциями.

Отметим: ранее Марченко заявила, что идет в политику. Буквально сразу после этого распространились слухи, якобы она также собирается баллотироваться в президенты.

"На все воля Божья", – сказала жена Медведчука, не подтверждая и не опровергая эту возможность.

Напомним: не так давно Оксану Марченко внесли в базу сайта "Миротворец". Это связано с тем, что знаменитость участвует в пропагандистских мероприятиях России и незаконной деятельности в оккупированном Крыму.

О том, кто такая Оксана Марченко, как она познакомилась с мужем Виктором Медведчуком, о бизнесе в России и том, чем закончились ее громкие скандалы – читайте в материале.

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