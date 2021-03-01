Марченко сказала, собирается ли баллотироваться в президенты
Украинская телеведущая, супруга народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко прокомментировала возможность своего участия в будущих выборах президента в Украине.
Политическими планами она поделилась в интервью изданию "Страна". В разговоре с журналистами ведущая рассказала, как ей и мужу живется под санкциями.
Отметим: ранее Марченко заявила, что идет в политику. Буквально сразу после этого распространились слухи, якобы она также собирается баллотироваться в президенты.
"На все воля Божья", – сказала жена Медведчука, не подтверждая и не опровергая эту возможность.
Напомним: не так давно Оксану Марченко внесли в базу сайта "Миротворец". Это связано с тем, что знаменитость участвует в пропагандистских мероприятиях России и незаконной деятельности в оккупированном Крыму.
О том, кто такая Оксана Марченко, как она познакомилась с мужем Виктором Медведчуком, о бизнесе в России и том, чем закончились ее громкие скандалы – читайте в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 февраля в здании Офиса президента состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц.
В партии ОПЗЖ заявили, что санкции – это "спланированный акт политических репрессий".
Медведчук ответил на санкции, выразив убеждение, что запреты и ограничения относительно него ввели незаконно и без каких-либо доказательств.
То же сделала и его жена Оксана Марченко, а также заявила, что вступает в партию мужа.
58% украинцев поддержали решение СНБО в отношении санкций относительно Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Против высказались 28% респондентов.