Руководитель фан-клуба Олега Винника публично вступилась за певца: человек помогает Украине и живет там, где жил

Из-за волны хейта в сторону Олега Винника за его избегание разговоров о войне и бегстве за границу руководительница фан-клуба певца Валерия Барон вступилась за артиста. Она заявила, что бывший кумир многих украинцев действительно помогает украинцам за свой счет, а замалчивание войны – необходимая вещь.

Женщина рассказала в Facebook, что сейчас Винник находится там, где раньше жил "не одно десятилетие", то есть в Германии, где и началась его карьера. Барон призналась, что долгое время держала себя в руках после комментариев звезд о поступке артиста, но после того, как его близкий знакомый продюсер Геннадий Ветер назвал певца "большим разочарованием", она "взорвалась".

"Обещала себе ни одного комментария под всяческого рода грязью. Свято придерживался этого обещания. Сейчас не выдержала. Буду только по существу", – начала свой монолог женщина.

По ее словам, Геннадий Ветер "украл" Instagram-страницу Винника и выложил клип там под образом DISCOMAN. Видео в профиле находится уже почти год, с июля 2023 года, и его до сих пор никто не убрал.

"Клип DISCOMAN до сих пор находится на украденной странице артиста Олега Винника. Как это уживается с разочарованием? Почему он там вообще появился? (сразу отмечу, Олег к этому отношения не имеет). Почему этот вопрос не мозолит? Ибо там большое количество подписчиков и все хоть по разу пересмотрели и узнали благодаря этому о существовании DISCOMAN (это только размышления)", – написала Барон.

Ее возмутило, как Геннадий Ветер выражал свое разочарование Олегом Винником в интервью ЖВЛ. Продюсер рассказал, что артисту даже было проблемно дозвониться, а ответы на сообщения приходилось ждать месяцами.

"Большое разочарование. Считал этого человека действительно близким, но после вторжения [полномасштабной войны РФ] он просто исчез. И через общих друзей он передал, что "Гена мне даже не звонит по телефону". Во-первых, у меня нет его нового телефона, который он сменил через два-три дня. Во-вторых, я пытался списаться с человеком, с которым он живет, с Таей. И она ответила на мое сообщение через семь с половиной месяцев. Я уже не отвечал, потому что понимал, что мне это уже неинтересно. К сожалению, Олег оказался просто слабым человеком, который не смог поддержать друзей", – прокомментировал Ветер.

Валерию Барон обидело, что продюсер сказал, что обращался к "человеку, с которым он живет", а не указал прямо, что пытался дописаться к жене Винника: "Я пытался списаться с человеком, с которым он живет... ну зачем такие формулировки? Неужели так трудно сказать: обращался к его жене?"

Впоследствии женщина добавила, что украинские звезды пытаются самоутвердиться, комментируя гражданскую позицию известного Винника. По ее мнению, почти все они лгут и "никто не сказал правды", которую, к слову, артист нигде не разглашает.

"Все пытаются за счет имени артиста добиться того, чтобы их имена лишний раз вспомнили на страницах медиа. Проявил себя каждый... И почти никто не сказал правды: человек живет там, где жил уже не одно десятилетие. Ни о ком ни разу не сказал ни одного кривого слова. Помогает родной неньке Украине собственными средствами.

Стоит отметить, что поведением Винника возмущались актриса Леся Самаева, игравшая с ним в "Скаженому весіллі", певец El Кравчук, знакомый с артистом со времен жизни в Берлине, вокалистка Оля Полякова и ее продюсер Михаил Ясинский, продюсер Игорь Кондратюк, Павел Зибров и многие другие звезды.

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