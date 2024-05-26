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Руководитель фан-клуба Олега Винника публично вступилась за певца: человек помогает Украине и живет там, где жил

Катерина Галущенко
Люди
3 минуты
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Руководитель фан-клуба Олега Винника публично вступилась за певца: человек помогает Украине и живет там, где жил

Из-за волны хейта в сторону Олега Винника за его избегание разговоров о войне и бегстве за границу руководительница фан-клуба певца Валерия Барон вступилась за артиста. Она заявила, что бывший кумир многих украинцев действительно помогает украинцам за свой счет, а замалчивание войны – необходимая вещь.

Женщина рассказала в Facebook, что сейчас Винник находится там, где раньше жил "не одно десятилетие", то есть в Германии, где и началась его карьера. Барон призналась, что долгое время держала себя в руках после комментариев звезд о поступке артиста, но после того, как его близкий знакомый продюсер Геннадий Ветер назвал певца "большим разочарованием", она "взорвалась".

Руководитель фан-клуба Олега Винника публично вступилась за певца: человек помогает Украине и живет там, где жил

"Обещала себе ни одного комментария под всяческого рода грязью. Свято придерживался этого обещания. Сейчас не выдержала. Буду только по существу", – начала свой монолог женщина.

По ее словам, Геннадий Ветер "украл" Instagram-страницу Винника и выложил клип там под образом DISCOMAN. Видео в профиле находится уже почти год, с июля 2023 года, и его до сих пор никто не убрал.

Руководитель фан-клуба Олега Винника публично вступилась за певца: человек помогает Украине и живет там, где жил

"Клип DISCOMAN до сих пор находится на украденной странице артиста Олега Винника. Как это уживается с разочарованием? Почему он там вообще появился? (сразу отмечу, Олег к этому отношения не имеет). Почему этот вопрос не мозолит? Ибо там большое количество подписчиков и все хоть по разу пересмотрели и узнали благодаря этому о существовании DISCOMAN (это только размышления)", – написала Барон.

Ее возмутило, как Геннадий Ветер выражал свое разочарование Олегом Винником в интервью ЖВЛ. Продюсер рассказал, что артисту даже было проблемно дозвониться, а ответы на сообщения приходилось ждать месяцами.

"Большое разочарование. Считал этого человека действительно близким, но после вторжения [полномасштабной войны РФ] он просто исчез. И через общих друзей он передал, что "Гена мне даже не звонит по телефону". Во-первых, у меня нет его нового телефона, который он сменил через два-три дня. Во-вторых, я пытался списаться с человеком, с которым он живет, с Таей. И она ответила на мое сообщение через семь с половиной месяцев. Я уже не отвечал, потому что понимал, что мне это уже неинтересно. К сожалению, Олег оказался просто слабым человеком, который не смог поддержать друзей", – прокомментировал Ветер.

Руководитель фан-клуба Олега Винника публично вступилась за певца: человек помогает Украине и живет там, где жил

Валерию Барон обидело, что продюсер сказал, что обращался к "человеку, с которым он живет", а не указал прямо, что пытался дописаться к жене Винника: "Я пытался списаться с человеком, с которым он живет... ну зачем такие формулировки? Неужели так трудно сказать: обращался к его жене?"

Впоследствии женщина добавила, что украинские звезды пытаются самоутвердиться, комментируя гражданскую позицию известного Винника. По ее мнению, почти все они лгут и "никто не сказал правды", которую, к слову, артист нигде не разглашает.

Руководитель фан-клуба Олега Винника публично вступилась за певца: человек помогает Украине и живет там, где жил

"Все пытаются за счет имени артиста добиться того, чтобы их имена лишний раз вспомнили на страницах медиа. Проявил себя каждый... И почти никто не сказал правды: человек живет там, где жил уже не одно десятилетие. Ни о ком ни разу не сказал ни одного кривого слова. Помогает родной неньке Украине собственными средствами.

Стоит отметить, что поведением Винника возмущались актриса Леся Самаева, игравшая с ним в "Скаженому весіллі", певец El Кравчук, знакомый с артистом со времен жизни в Берлине, вокалистка Оля Полякова и ее продюсер Михаил Ясинский, продюсер Игорь Кондратюк, Павел Зибров и многие другие звезды.

Руководитель фан-клуба Олега Винника публично вступилась за певца: человек помогает Украине и живет там, где жил

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