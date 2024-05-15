'Я вернулся': Сбежавший из Украины во время полномасштабной войны Влад Яма удивил новым фото

Известный украинский хореограф Влад Яма, с началом полномасштабного вторжения России сбежавший с женой и сыном в США, ошарашил украинцев загадочной новостью о возвращении. Никаких деталей он не объяснил, оставив этот вопрос открытым для поклонников, что является привычным для звезды делом.

Он опубликовал в InstaStories архивную фотографию с подписью "I'm back", которая переводится как "Я возвращаюсь". В кадре Яма позирует перед машиной полиции.

На снимке видно, как хореограф облокотился на якобы полицейский автомобиль марки Porshe и частично прикрыл номерные знаки ногой. Сам он был одет в демисезонную одежду: пальто, ботинки, вязаная шапка и брюки.

Что интересно, фото поистине было создано еще в декабре 2019 года, то есть до начала полномасштабного вторжения России, во время съемок комедийного фильма "Нереальный КОПец". Следует отметить, что по сценарию киноленты сын-мажор высокопоставленного чиновника возвращается из США в Украину, где решает связать дальнейшую жизнь с правоохранительной деятельностью. Неизвестно, подобным ли снимком хореограф, а по совместительству актер, пытался намекнуть на свое возвращение на Родину.

В последнее время Влад Яма зачастил с публикациями архивных фотографий и это не исключение. Недавно на его странице появилась фотография из Крыма. Однако в описании к ней хореограф объяснил, что была сделана еще в 2012 году. Однако даже такое уточнение не смогло остановить волну хейта от украинцев в сторону артиста.

Ранее OBOZ.UA писал, что глава "Культурного десанта" Коля Серга пренебрежительно высказался по поводу Влада Ямы и назвал его "неинтересным персонажем". Более того, телеведущий вспомнил давний скандал с помощью хореографа Вооруженным Силам.

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