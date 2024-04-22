'У меня тоже есть ребенок'. Звезда 'Бешеной свадьбы', где снимался Олег Винник, эмоционально прокомментировала его бегство за границу

Популярная украинская актриса Леся Самаева рассказала, как относится к артисту Олегу Виннику, который с началом большой войны уехал за границу. С певцом актриса снималась в нескольких частях фильма "Бешеная свадьба".

Леся Самаева призналась, что всегда относилась к творчеству Винника "немного иронично", а также объяснила, почему никогда не поймет артиста, который молчит о войне в Украине. Об этом актриса рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Я не поддерживала с ним контакт на съемочной площадке. Он приехал, снялся, уехал – все. Кроме того, признаюсь, что никогда не принадлежала к его стае волчиц и относилась к творчеству этого певца немного иронично. При этом ни в коем случае не хочу обидеть всех, кто его любит, – это мое субъективное мнение. Насчет его молчания – я такого не понимаю от слова "вообще". Я тоже могла уехать, имею ребенка, за которого переживаю. Но в такие страшные времена нам нужно быть вместе".

Ранее OBOZ.UA писал, что телеведущий и музыкальный продюсер Игорь Кондратюк предположил, есть ли будущее в украинском шоу-бизнесе у еще недавно одних из самых известных артистов – певцов Олега Винника и Потапа, а также хореографа и телеведущего Влада Ямы. С последним Кондратюк много лет работал в жюри телешоу "Украина имеет талант".

Напомним, до полномасштабной войны певец Олег Винник был одним из популярнейших исполнителей в Украине. В интервью СМИ тогдашний продюсер исполнителя Александр Горбенко рассказывал, что менее чем за $100 000 Винник в рекламных кампаниях не участвует. У певца был самый высокий прайс на выступление на новогодних корпоративах – 45-минутный концерт стоил €50 000. Артист также собрал лояльную онлайн-аудиторию в 2,5 млн подписчиков.

После полномасштабного вторжения Винник уехал из Украины в Германию и выпал из публичного пространства. О нем ничего не слышно до сих пор. Единственное интервью, которое дал украинским журналистам артист, состоялось в Берлине, где сейчас живет еще недавно суперпопулярный в Украине певец.

Полное интервью с актрисой Лесей Самаевой на OBOZ.UA читайте здесь.

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