Кинул на 150 тысяч евро. Оля Полякова рассказала, за что обижена на Олега Винника: я не пожму ему руки

Известная украинская певица Оля Полякова призналась, что обижена на своего коллегу Олега Винника, с которым до полномасштабного вторжения имела теплые дружеские отношения и даже записала совместный трек "Длинноногое счастье". Собственно, именно эта композиция и стала яблоком раздора между двумя артистами.

По словам "королевы ночи", Винник "кинул" ее на кругленькую сумму. Подробностями она поделилась в комментарии Times of Ukraine.

Накануне 24 февраля 2022 года звезды планировали дуэтный клип на общую песню. Полякова проспонсировала мощный промо релиз. Речь о 150 тысячах евро, отмечают в источнике. В гривнах это – более шести миллионов. Что случилось потом? Олег Винник решил надолго исчезнуть, уехал в Германию и до сих пор остается там.

Полякова же комментирует: "Я бы не пожала руки Олегу Виннику. Не потому, что он сбежал или не сбежал. Это, знаете, дело каждого. Хотя, такое себе дело. А потому, что он меня подставил. У нас с Олегом был общий трек – "Длинноногое счастье". Это то, что у меня впоследствии превратилось в "Чарівні очі", уже мою сольную песню. Но перед войной мы сделали очень очень крутое видео, на которое нам под рекламу очень большая компания выделила средства. И мы сняли очень дорогое красивое видео. И когда это все произошло, и нужно было как-то переделывать это все – Олег исчез. И я сама за эти средства уже два года разбираюсь с той компанией. Поэтому тебе, Олег, я бы руки не подала".

Напомним, любимец всех волчиц после полномасштабного вторжения поселился в Берлине, Германия, и надолго скрылся с радаров, прекратив появляться в соцсетях и выходить на связь с фанами и коллегами. Только в июне 2023-го Винник напомнил о себе и ответил на вопросы о своем бегстве, здоровье и семье в первом и пока последнем за время полномасштабной войны интервью.

Как писал OBOZ.UA, продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский также высказывался об Олеге Виннике. В частности, он комментировал известное интервью артиста и признался, что оно его разочаровало.

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