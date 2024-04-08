'Кошечка, собачка, человек. Ему все равно': El Кравчук раскрыл неожиданный факт об Олеге Виннике и назвал раздражающего его певца

Известный украинский певец Андрей Остапенко (EL Кравчук) довольно долгое время проживал в Берлине, где познакомился с коллегой Олегом Винником, который в то время только начинал свою карьеру в Германии. Звезда "Территории А" отметил, что еще с тех пор подметил у покорителя женских сердец только вокальный потенциал. Нынешнее поведение Винника не так его раздражает, как проделки коллеги Ивана Дорна.

В интервью Славе Демину Остапенко признался, что до сих пор поддерживает тесную связь с неоднозначным певцом, который с начала полномасштабного вторжения перешел на украинский язык, но со временем "сдулся" и заговорил о "хороших россиянах", и даже выступал для них в ноябре 2023 года.

На вопрос Демина о людях, которые раздражают EL Кравчука в украинском шоу-бизнесе, тот ответил: "Ваня Дорн. Я очень к нему классно отношусь. Мы друзья, правда. Я говорю ему то же самое. Как можно иногда говорить то, что он говорит? Он говорит: "Андрей, ты понимаешь, я не подумал". Но нужно думать, а потом говорить".

В частности, Андрей Остапенко не обошел еще одного неоднозначного украинского артиста – Олега Винника, который после начала полномасштабного вторжения России выехал в "родную" Германию и исчез из публичного пространства. EL Кравчук вспоминает, что был знаком с ним еще со времен, когда сам проживал в Германии, но, кроме хорошего вокала, ничего ценного не увидел в артисте.

"Мы знакомы были в Берлине. Он очень классный вокалист. Но я еще в Берлине понял, что он только вокалист. А ему было все равно: кошечку петь, собачку, человека. Ему дают – он поет. Я бы так не смог. Я хочу свое амплуа найти, свою песню записать", – вспомнил певец.

Он отметил, что не имеет ничего общего с былым секс-символом и ничем даже не похож на него. "Не знаю, возможно, кто-то и начал занимать [музыкальную нишу любимца женщин], но не я. Знаешь почему? Я не [человек легкого поведения], просто я – [интеллигентный, а не развратник]. Я не тот, кто женщинам говорит... что одной, что другой. Может, он там любовник на время, то я родной брат этой женщины", – сказал Остапенко.

В частности, он заверил, что по возвращении в украинскую музыкальную индустрию не планирует ее покидать как минимум ближайшие 10 лет: "Контракты на 10 лет, я буду петь и никуда не денусь".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что EL Кравчук резко реагирует на любые проявления "русского мира" и называет это "шизофренией". Он шокирован лояльностью украинских артистов к культуре страны-агрессора.

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