Продюсер Поляковой рассказал, как Олег Винник 'сел в лужу', и раскрыл цели его популярного клона

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский, работающий с певицей Олей Поляковой, высказался об артисте Олеге Виннике. Второй после 24 февраля 2022 года поселился в Берлине, Германия, и исчез с радаров, и только в июне 2023-го вышел на связь с фанатами в первом и пока последнем за время полномасштабной войны интервью. Ясинский тоже просматривал это видео диалога с певцом и честно признался, что сначала оно его разочаровало, а потом просто рассмешило.

В общем, поведение кумира "волчиц" продюсер оценивает крайне негативно. Говорит о том, что Винник оказался "неспособным соответствовать созданному собственноручно имиджу". Своими мыслями он поделился в интервью "Главкому".

"Одно слово у меня есть для оценки Винника – разочарование. Образ, который он составлял себе, оказался фальшивым. Человек оказался неспособен соответствовать созданному собственноручно имиджу. Тем смыслам, о которых он пел и так далее. Именно эта аудитория от него что-то ждала, но то интервью, которое он дал… сначала было разочарование, а потом стало даже немного смешно", – прокомментировал Ясинский, соглашаясь с тезисом, что когда-то любимец миллиона украинок "сел в лужу".

Впрочем, Ясинский обратил внимание на другого певца – Андрея Кравченко, которого в обществе прозвали "клоном" Олега Винника из-за невероятного внешнего сходства с коллегой-беглецом.

По мнению продюсера, у Кравченко есть все шансы занять место Винника, впрочем такой цели он перед собой не ставит, хотя и пытается завоевать аудиторию, когда-то принадлежавшую исполнителю хита "Нино".

"Он занимается собой. Хороший парень, молодец. Энергичный, упорный, желаю ему успеха. Но для того, чтобы повторить успех Винника, нужно пройти соответствующий путь. И все же это великий артист, настоящий певец. С очень огромным опытом сценической работы. Команда Олега Винника не имеет отношения к Кравченко. Это принципиально новый артист, который пытается работать с аудиторией, которая когда-то была предана Виннику", – поделился своим мнением Ясинский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что о Виннике высказался и другой режиссер и продюсер Олег Бондарчук. Он убежден, что певец остался в довоенной реальности, а его аудитория в результате войны обрела другую глубину и мудрость. Подробности – в нашем материале.

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