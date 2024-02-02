Игорь Кондратюк предположил, что поможет беглецу Олегу Виннику вернуть расположение украинцев

Телеведущий и музыкальный продюсер Игорь Кондратюк предположил, есть ли будущее в украинском шоу-бизнесе еще до недавнего времени одних из самых известных артистов – певцов Олега Винника и Потапа, а также хореографа и телеведущего Влада Ямы, которые с началом большой войны убежали за границу. С последним Кондратюк много лет работал в жюри телешоу "Украина имеет талант".

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По словам Кондратюка, Влад Яма не может единолично принять решение о возвращении в Украину, потому что несет ответственность за свою семью. Об этом продюсер рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Влад уехал в Америку и там остался, больше ничего о нем не знаю, – говорит Кондратюк. – Говоря о Владе Яме, нужно понимать, что он семейный человек, у него есть жена и ребенок. Если думаете, что он мог сказать: да, все, бросаю вас и еду в Украину, ошибаетесь. Люди, которые воюют, вероятно, имеют право его назвать негодяем. Люди, которые не воюют, по моему мнению, должны понимать следующее: что происходит – нужно спрашивать у самого Влада Ямы. Я за него отвечать не буду.

"Я сторонний наблюдатель и могу только поставить для себя "галочку" напротив фамилии", – добавил телеведущий.

Игорь Кондратюк предполагает, что артисты-мужчины, выехавшие от войны за границу и за это получившие хорошую порцию критики, все же будут иметь шансы вернуть расположение своей аудитории: "Сделает ли карьеру, когда вернется домой Потап, Винник и Яма – большой вопрос. Скорее всего, Виннику и Потапу это будет легче, потому что могут написать пару шлягеров, которые возьмут в ротацию. И это будет возвращение. Насчет Власти Ямы – не знаю".

"Хотя, знаете ли, президент Зеленский вручил Виталию Козловскому, выступавшему на дне Победы в Москве в 2016 году, орден. Певцу, который произносил слова, что ему безразлично, чей Крым. Поэтому никогда не говори "никогда", – добавил Кондратюк.

Первую часть интервью с Игорем Кондратюком читайте на OBOZ.UA здесь.

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