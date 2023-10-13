'Пропавшая' Гайтана доказала, что воспитывает 6-летнюю дочь Сапфир-Николь патриоткой. Фото

Известная украинская певица Гайтана, которая больше года не появлялась в информационном пространстве, скрывая местонахождение, показала новое видео своей дочери. На обнародованных кадрах шестилетняя Сапфир-Николь предстала в патриотическом наряде.

Девочка бежала к маме, которая стояла, очевидно, за кадром, в вышиванке. Соответствующее видео появилось в InstaStories певицы.

Так, Сапфир-Николь предстала перед фанами своей звездной мамы на спортивной площадке в белом платье-рубашке с орнаментом в виде красных цветочков. На девочке также были бело-красные бантики, заплетенные в высокие хвосты с косичками.

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Кадры Гайтана оставила без подписи, однако многих фанов порадовало, что звезда не забывает о родине и воспитывает дочь патриоткой, хоть и крайне редко появляется в сети, а тем более делится личным.

Отметим, что сразу после полномасштабного вторжения исполнительница хитов "Україно, будьмо!", "Самотня босса", "Шаленій" и других регулярно публиковала патриотические изображения и информировала подписчиков о событиях в Украине. Однако впоследствии она неожиданно замолчала и вернулась в соцсети спустя почти год молчания. Пока Гайтана редко, но все же делится на странице снимками с дочерью и мужем, а по совместительству продюсером Алексом Эссами.

Отметим, исполнительница более двух лет не выпускала новые композиции. Последняя ее песня "Далі" появилась на музыкальных платформах в декабре 2020 года.

Блогер Богдан Беспалов предположил, что на исчезновение певицы из шоу-бизнеса повлиял именно ее муж. "Создается впечатление, что он ей запрещает создавать музыку и давать интервью. Возможно, я себя накручиваю, но такие категорические отказы не только мне. Очень жаль. Гайтана заслуживает быть звездой", – делился блогер после общения с Алексом. Подробности – в нашем материале.

Достоверно местонахождение Гайтаны и ее семьи неизвестно, однако есть несколько факторов, которые указывают, что они находятся в Швейцарии. Во-первых, в Instagram в графе "Информация об аккаунте" можно увидеть, где находится или где находился в последний раз владелец профиля. У певицы эта геолокация – Швейцария. Во-вторых, муж артистки разместил у себя в соцсетях фото, сделанное на студии звукозаписи под названием Powerplay, а расположена она, как можно было догадаться, именно в Швейцарии.

Как писал OBOZ.UA ранее, Гайтана вышла на связь с фанами после затяжной паузы. 44-летняя звезда поздравила своих близких с Днем семьи. Она разместила фото с мужем и дочерью.

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