Муж показал фото: стало известно, где может находиться певица Гайтана

Известная украинская певица Гайтана, которая больше года не появлялась в информационном пространстве, скрывая свое местонахождение, предположительно, находится в Швейцарии. Туда она переехала с мужем Алексом Эссами и шестилетней дочерью по имени Сапфир-Николь после полномасштабного вторжения.

Предположением относительно страны, в которой проживает артистка, поделился ведущий Слава Демин на своем YouTube-канале. К такому выводу он пришел, проанализировав новое фото в Instagram мужа Гайтаны, который, кстати, является ее продюсером.

Эссами разместил в профиле фото, сделанное на студии звукозаписи под названием Powerplay. Расположена она именно в Швейцарии.

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Сразу после полномасштабного вторжения Гайтана регулярно публиковала патриотические изображения и информировала подписчиков о событиях в Украине. Однако впоследствии она неожиданно замолчала и вернулась в соцсети спустя почти год молчания. Сейчас она делится на странице снимками с семьей, в частности заметно подросшей дочерью.

Демин заметил, что неоднократно писал и Гайтане, и ее мужу с просьбой дать ему интервью.

"Они не отвечают на сообщения, хоть и читают", – признался ведущий.

О том, что Гайтана находится именно там, говорит также информация из ее Instagram. Дело в том, что в графе "Информация об учетной записи" можно увидеть, где находится или где находился в последний раз владелец профиля. У певицы эта геолокация – Швейцария.

Отметим, исполнительница более двух лет не выпускала новые композиции. Последняя ее песня "Далее" появилась на музыкальных платформах в декабре 2020 года.

Блогер Богдан Беспалов предположил, что на исчезновение певицы из шоу-бизнеса повлиял именно ее муж. "Создается впечатление, что он ей запрещает создавать музыку и давать интервью. Возможно я себя накручиваю, но такие категорические отказы и не только мне. Очень жаль. Гайтана заслуживает быть звездой", – делился блогер после общения с Алексом. Подробности – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Гайтана вышла на связь с фанами после затяжной паузы. 44-летняя звезда поздравила своих близких с Днем семьи. Она разместила фото с мужем и дочерью.

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