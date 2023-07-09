'Исчезнувшая' Гайтана впервые через год появилась в сети, показав дочь и мужа. Фото

Известная украинская певица Гайтана больше года назад исчезла из информационного пространства. Она не появлялась в соцсетях и на интервью, не высказывалась о войне и не раскрывала место своего нахождения. Однако 8 июля артистка все же вышла на связь с фанами после затяжной паузы.

Видео дня

Так, 44-летняя звезда поздравила своих близких с Днем семьи. Она разместила фото с мужем и дочкой на личной странице в Instagram.

На одном из снимков Гайтана широко улыбается, позируя с мужем Алексом и маленькой дочкой по имени Сапфир-Николь. Где и когда был сделан кадр – неизвестно. Геолокацию артистка указывать не стала.

На другом фото певица также позирует с дочкой во время отдыха. Известно, что 27 июня девочке исполнилось шесть лет.

Стоит отметить, что это первое лично фото, которое Гайтана разместила у себя в профиле за время полномасштабной войны в Украине. В целом после 24 февраля исполнительница крайне редко публиковала посты. Она делилась изображениями в патриотическом стиле со словами поддержки родной страны, однако вскоре замолчала.

В конце июня 2022 года Гайтана опубликовала видео с кавером на свою песню от юной исполнительницы, после чего на год "исчезла". И вот теперь вновь напомнила о себе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что еще один "исчезнувший" исполнитель Олег Винник вернулся в информационное пространство после более чем года молчания. Он дал интервью, в котором рассказал, в частности, о своем тяжелом заболевании, с которым борется в Германии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!