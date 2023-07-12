'Категорические отказы': блогер раскрыл секрет Гайтаны, объяснив, почему она исчезла из шоу-бизнеса

Известная украинская певица Гайтана ровно год не появлялась в социальных сетях. После затяжного перерыва она все-таки решила проинформировать поклонников, что с ней все хорошо, опубликовав пост с мужем Алексом и шестилетней дочерью Сапфир-Николь. Украинскому блогеру Богдану Беспалову стало интересно разобраться, что стоит за исчезновением артистки, потому он пообщался с ее избранником.

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Об этом Беспалов рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, именно любимый 44-летней звезды запрещает ей давать интервью и писать новые песни. Он также утверждает, что если бы Гайтана вернулась в шоу-бизнес, ее приняли бы, ведь возникает множество запросов именно на ее музыку (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Общался вчера с мужем Гайтаны в Instagram. Не в первый раз за последний год. Что происходит?Создается впечатление, что он ей запрещает создавать музыку и давать интервью. Возможно, я себя накручиваю, но такие категорические отказы и не только мне. Очень жаль. Гайтана заслуживает быть звездой", – пишет блогер.

К слову, Гайтана не раскрывает место своего проживания и не общается с поклонниками. На "слив" Богдана Беспалова она также никак не отреагировала. Под его постом можно прочитать комментарии людей: "Меня интересует другое. Почему Гайтана не может сама за себя ответить? Если муж – ее агент, то должны быть другие пути, чтобы связаться с ней", "Абьюз?", "Очень красивая и талантливая", "Как-то удалось побывать на ее концерте. Такая яркая и харизматичная", "Очень скучаю по ее трекам".

Отметим, исполнительница более двух лет не выпускала новых композиций. Последняя ее песня "Далі" появилась на музыкальных платформах в декабре 2020 года.

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