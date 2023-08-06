Мейхер во время войны находится в России, а Гайтана – в Швейцарии: в сети нашли доказательства

С началом полномасштабной войны многие звезды по неизвестным причинам исчезли из информационного пространства или же заметно минимизировали свое появление в нем, решив скрывать от фанов свое местонахождение. Среди таких знаменитостей популярные певицы Гайтана и Надежда Мейхер. Однако поклонники смогли выяснить, где "прячутся" артистки.

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Так, оказалось, что просматривая страницу любого пользователя в Instagram, в графе "Информация об аккаунте" можно увидеть, где находится или где находился последний раз владелец профиля. На это обратил внимание блогер Богдан Беспалов, о чем рассказал на своем YouTube-канале.

Так, исходя из указанной в Instagram информации, Гайтана сейчас находится в Швейцарии. После полномасштабного вторжения певица регулярно публиковала посты в поддержку Украины, а затем неожиданно пропала. Не так давно она напомнила о себе поклонникам, обнародовав фото с мужем и дочкой. Впрочем, действительно ли звезда с семьей находится в Швейцарии – неизвестно.

Что касается Мейхер, то геолокация ее профиля шокировала многих фанов – Россия. Как известно, муж бывшей "виагрянки" – российский бизнесмен Михаил Уржумцев, с которым она воспитывает двоих общих дочерей. Предприниматель о войне не высказывается и, вероятно, продолжает строить бизнес в России.

Тем не менее, утверждать, что исполнительница сейчас находится в стране-террористке не стоит. Вчера, 5 августа, она выступала в Болгарии, о чем свидетельствуют ее InstaStoriеs. До этого Мейхер долго находилась в Германии, а также была замечена в Италии.

Добавим, что после вторжения Надежда также регулярно рассказывала в своих соцсетях о благотворительных инициативах и зверствах оккупантов. Причем писала тексты Мейхер на украинском языке. Затем она надолго исчезла и вернулась лишь в мае, чтобы прорекламировать собственный бренд одежды. Впрочем, сделала звезда это также на украинском.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Беспалов разобрался, почему Гайтана исчезла из шоу-бизнеса. Он пообщался с мужем певицы. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

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