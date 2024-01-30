Позитив о предателе Бардаше: он всегда любил Россию, а еще больше – деньги

Популярный украинский рэпер Алексей Завгородний, более известный под творческим псевдонимом Позитив, высказался о предательской позиции украинского продюсера Юрия Бардаша. Тот после полномасштабного вторжения начал петь оды кремлевскому вождю Владимиру Путину, сбежал в Москву, а на днях еще и получил "вознаграждение" за свои лживые пропагандистские заявления – паспорт РФ.

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Позитив рассказал, что Бардаш всегда относился к стране-террористке с особой любовью, а скорее к кровавым рублям, которые ему удавалось там зарабатывать. Об этом рэпер рассказал в эксклюзивном интервью блогеру Богдану Беспалову в рамках сотрудничества с OBOZ.UA.

"Бардаш всегда любил "рашку", а еще больше – деньги, которые она предлагает. Для всех предателей нет другой ценности, чем деньги. Они будут существовать в закрытом рынке, бездумно делать то, что им скажут, чтобы им за это платили", – поделился Завгородний.

Вместе с тем рэпер не сомневается, что экс-продюсера известных групп Quest Pistols, "Грибы", "Нервы" и певца Wellboy ждет успех в стране-агрессорке.

"Такие, как он, будут популярны на болотах, потому что там такая же бездумная порабощенная аудитория, которая слушает условного Шамана", – пояснил Позитив.

Напомним, 23 января 2024 года Бардаш сообщил, что получил российское гражданство. Он сфотографировался с красным паспортом на фоне портрета российского диктатора Владимира Путина, а также тряпки, которую русские называют своим флагом. Z-патриот из Алчевска Луганской области, долгие годы проживший в Киеве, добавил, что "получил удовольствие", когда во время присяги раздавался гимн страны-террористки. Детали – по ссылке.

На пятый месяц полномасштабного вторжения Бардаш оскандалился сравнением украинской освободительной войны с нацистскими идеями Германии во время Второй мировой войны. Высказывания путиниста вызвали резонанс среди украинцев, а также частично испортили жизнь его любимой, которая сразу открестилась от заявлений мужа, а вскоре даже намекнула на развод с ним.

Однако это его не остановило, поэтому уже на следующий день в прямом эфире Бардаш выдал новую порцию бреда о победе "большой и могучей" России.

В 2022 году Бардаш с радостью поздравлял Путина с 70-летием, откровенно к нему подлизываясь. Музыкант пожелал юбиляру-террористу "править еще не менее 10-15 лет". Продюсер назвал кремлевского лидера, организовавшего геноцид украинского народа, "великим правителем русских земель".

А в октябре 2023 года Бардаш заявил, что украинские звезды "зазналась", и он мечтает о полной оккупации Украины. Проигрыша ВСУ артист хочет, что обняться с презирающими его знакомыми и назначить нелепый трек "Между нами тает лед" новым "гимном народов России". Подробности – в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, после скандала украинский музыкант и ведущий Коля Серга с сарказмом отметил, что не стоит винить продюсера в измене, поскольку тот никогда и не являлся частью украинского народа. Певец напомнил, как Бардаш избивал свою экс-жену.

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