Украинский продюсер Юрий Бардаш получил российский паспорт и похвастался им на фоне портрета Путина

Скандальный украинский продюсер Юрий Бардаш, который после полномасштабного вторжения сбежал в Москву и заявлял оттуда, что он – "русский человек", а Россия – "великое и могучее государство", добился своего. Предатель получил гражданство РФ.

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С красным паспортом агрессора Бардаш сфотографировался на фоне портрета российского диктатора Владимира Путина, а также тряпки, которую русские называют своим флагом. Свою улыбающуюся физиономию продюсер показал подписчикам в собственном Telegram-канале.

Экс-продюсер известных групп Quest Pistols, "Грибы", "Нервы" и певца Wellboy также рассказал пропагандистским СМИ, что он "очень счастлив получить российский паспорт". Z-патриот из Алчевска Луганской области, долгие годы проживший в Киеве, добавил, что "получил удовольствие", когда во время присяги раздавался гимн страны-террористки.

Напомним, на пятый месяц полномасштабного вторжения Бардаш оскандалился сравнением украинской освободительной войны с нацистскими идеями Германии во время Второй мировой войны. Высказывания путиниста вызвали резонанс среди украинцев, а также частично испортили жизнь его любимой, которая сразу открестилась от заявлений мужа, а вскоре даже намекнула на развод с ним.

Однако это его не остановило, поэтому уже на следующий день в прямом эфире Бардаш выдал новую порцию бреда о победе "большой и могучей" России.

В 2022 году Бардаш с радостью поздравлял Путина с 70-летием, откровенно к нему подлизываясь. Музыкант пожелал юбиляру-террористу "править еще не менее 10-15 лет". Продюсер назвал кремлевского лидера, организовавшего геноцид украинского народа, "великим правителем русских земель".

А в октябре 2023 года Бардаш заявил, что украинские звезды "зазналась", и он мечтает о полной оккупации Украины. Проигрыша ВСУ артист хочет, что обняться с презирающими его знакомыми и назначить нелепый трек "Между нами тает лед" новым "гимном народов России". Подробности – в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, после скандала украинский музыкант и ведущий Коля Серга с сарказмом отметил, что не стоит винить продюсера в измене, поскольку тот никогда и не являлся частью украинского народа. Певец напомнил, как Бардаш избивал свою экс-жену.

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