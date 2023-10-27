'Украину освободим, а 'Тает лед' станет гимном народов России': Юрий Бардаш выдал новую порцию бреда

Шоумен родом из Алчевска Луганской области Юрий Бардаш, с недавних пор называющий себя "русским продюсером", построив карьеру в Украине, выдал порцию очередного бреда. Экс-продюсер групп Quest Pistols, "Грибы", "Нервы" и Wellboy заявил, что украинские звезды "зазналась", а он мечтает о полной оккупации Украины.

Проигрыша ВСУ артист хочет, что обняться со знакомыми, которые его презирают, и назначить нелепый трек "Между нами тает лед" новым "гимном народов России". Своими фантазиями Бардаш поделился с пропагандистами в одном из радиоэфиров.

Украинец назвал родину слишком маленькой для своего "таланта". Он пожаловался, будто украинские звезды высокого мнения о себе, а ведущие добавили, что в РФ всегда считали украинский шоубиз "на две головы выше" российского.

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Все эти заслуги "скромный" продюсер записал на свой счет и пообещал вывести в люди новых звезд из глубинок России и оккупированной Донетчины. Иронично, но пока ни одного хитмейкера на чужбине из-под его крыла не вышло.

Творческие неудачи Бардаш не признает, а свободное от работы время тратит на ложь об Украине. К примеру, по мнению продюсера, украинцы "в плену" и терроризируют всех русскоязычных людей, а доверие к власти и стремление воевать уже не проявляют.

В то же время он испытывает стыд за певцов, которых продюсировал, потому что они собирают деньги на армию, что автоматически опровергает предыдущий вброс.

Кроме этого, Бардаш признался, что поддерживает связь с украинцами, не желающими воевать с россиянами. Имен он, конечно, не назвал в целях безопасности этих предателей. Свою жизнь теперь Бардаш видит только в России, где уже готовится его новый паспорт. В Киев он готов вернуться только при условии, что столица будет оккупирована, ведь в противном случае боится справедливой расплаты за пропаганду и поддержку террористов.

"Я вам так скажу, только освободим, там поднимутся русские люди. И они вообще там первые, кто спуску не дадут этим всем нацикам. Я надеюсь, что при нашей жизни, что мы это все увидим и будет единение, и песню "Между нами тает лед" еще ее споем. И еще будет большой тур, где будут петь эту песню все народы России", – размечтался продюсер, которому дорога домой, к сыну и родным закрыта навсегда.

Как писал OBOZ.UA, от Бардаша отвернулись родственники и друзья, а товарищи стали называть "коллаборационистом" и "сепаратистом". Над сумасшедшим пропагандистом насмехается даже бывшая жена, а сын отрекся от отца.

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