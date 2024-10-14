Попрощался и ушел: Владимир Кличко демонстративно проигнорировал вопрос об экс-невесте Хайден Панеттьери

Украинский боксер Владимир Кличко демонстративно избежал вопроса о своей экс-невесте – американской актрисе Хайден Панеттьери, которая сейчас проходит лечение в реабилитационном центре. Спортсмен, который был со знаменитостью около 7 лет и имеет с ней общую дочь Каю-Евдокию, не стал комментировать состояние бывшей возлюбленной.

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Отвечая на вопрос журналистки Натальи Тур, Кличко резко завершил разговор, когда дело коснулось Панеттьери. "Спасибо за интервью. Хорошего вечера", – сказал Владимир и покинул кадр, услышав имя Хайден.

На прошлой неделе стало известно, что обеспокоенная семья актрисы позаботилась о том, чтобы звезда начала лечение в реабилитационном центре. В последнее время Панеттьери тревожила поклонников своим странным поведением. В частности, в одном из недавних интервью звезда не могла четко выражать мнение, а ее глаза были полуоткрыты. В разговоре Хайден рассказывала о достижениях общей с украинцем 9-летней дочери Каи-Евдокии. Как известно, девочка переехала в Украину после развода родителей. В прошлом актриса страдала алкогольной и наркотической зависимостью, поэтому воспитанием Каи занимались Владимир и бабушка.

Кроме того, близкие актрисы выгнали из дома ее бойфренда – Брайана Хикерсона. Весной 2019 года мужчина был арестован из-за обвинений в домашнем насилии против Хайден. После скандала пара помирилась, однако их отношения с тех пор не были стабильными.

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