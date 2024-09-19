Экс-невеста Кличко встревожила фанов своим видом: почему ее новое интервью требуют удалить и как оправдали 'нетрезвое' состояние актрисы

Американская актриса Хейден Панеттьер, встречавшаяся с Владимиром Кличко с 2011 по 2018 год, дала интервью известному таблоиду People, странно себя ведя. Интернет-пользователи предположили, что женщина пришла на встречу с журналистами в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков. Команда артистки оправдывается.

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На видео, которое People опубликовал в Instagram можно проследить, что женщина рассказывает о достижениях своей дочери Кайи-Евдокии со значительными паузами в речи, неразборчивой интонацией и полуоткрытыми глазами.

В комментариях фанаты призвали удалить это интервью как можно скорее: "Это интервью нужно немедленно удалить!", "Удалите это видео, пожалуйста. Имейте немного уважения и сострадания". Дело в том, что интернет-пользователи начали подозревать у актрисы, ранее имевшей проблемы со злоупотреблением наркотиков и алкоголя, рецидив.

"Должен быть закон, запрещающий давать интервью, а также выкладывать видео с публичным лицом, которое явно находится под влиянием чего-либо или просто не в себе. Стыдно".

"Это полная эксплуатация. Это наркоманка, которая явно не трезвая".

"На это так неприятно смотреть".

"Вам действительно не нужно было публиковать это и наносить дальнейший вред, это просто грустно".

"Такое ощущение, что кто-то зарабатывает на зависимости, это не должно было публиковаться".

Представитель Хейден Панеттьер после обращения издания Page Six возразил, что у актрисы мог произойти рецидив. В объяснении говорилось, что для женщины "первый разговор о брате (после его смерти. – Ред.) был очень эмоционален – и это был долгий и изнурительный день для нее. Она не была под влиянием". Однако, когда Панеттьер была не в себе, она ни на мгновение не вспомнила о брате, а рассказывала о дочери.

В июле 2022 года актриса рассказывала журналу People, что борется с алкоголизмом и употреблением опиоидов. Впервые 37-летняя женщина познакомилась с наркотиками, когда ей было всего 15 лет, и с тех пор ее зависимость не прекращалась.

"Все выходило из-под контроля [за пределами съемочной площадки], и с возрастом наркотики и алкоголь стали чем-то, без чего я почти не могла жить", – призналась она в интервью.

Ранее OBOZ.UA писал, что Хейден Панеттьер рассказывала о дочери от Владимира Кличко, которая сейчас живет в Украине. Девочка скоро отметит свое 10-летие.

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