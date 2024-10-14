После продолжительного молчания Гайтана напомнила о себе фотографией в новом образе: как изменилась певица

Звезда украинской эстрады 2000-х, певица Гайтана, которая в течение длительного времени не появляется в информационном пространстве, решила напомнить о себе. Артистка вышла в сеть, продемонстрировав новый образ.

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Соответствующую фотографию исполнительница опубликовала в своем Instagram. Знаменитость решила обновить внешний вид, сменив привычные длинные волосы на более короткие кудри.

Гайтана показалась своей аудитории в ярком образе диско. Она позировала перед камерой в мерцающем голубом костюме, состоящем из мини-юбки и топа с открытой спиной. Певица дополнила лук трендовым макияжем, сделав акцент на глазах, использовав тени в тон наряда.

Напомним, что после выхода альбома "О тебе" исполнительница стала очень популярной среди украинской аудитории. Она начала активно развивать свою карьеру, а в 2012 году решила испытать свои силы на Евровидении. На песенном конкурсе артистке удалось завоевать 15 место, после чего она решила, что самое важное для нее семья, и ушла со сцены.

Сразу после начала полномасштабной войны артистка активно публиковала патриотические посты в соцсетях, где призывала помогать и поддерживать Украину, однако впоследствии неожиданно прекратила свою деятельность и замолчала. Она объяснила исчезновение из сети тем, что решала определенные проблемы при завершении сотрудничества с лейблом Lavina Music, чтобы снова вернуться на сцену.

Гайтана все же возобновила свою музыкальную карьеру, но этим вызвала негодование у украинцев. Звезда провела сольный концерт на сцене Бишкека, Кыргызстан, исполнив русскоязычные хиты.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Гайтана перешла на русский язык и возмутила фанатов.

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