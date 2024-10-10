Бывшая невеста Кличко попала в реабилитационный центр, а ее бойфренда выгнали из дома: что произошло

Хайден Панеттьери, американская актриса и экс-невеста Владимира Кличко, отношения которых длились с 2011 по 2018 год, попала в реабилитационный центр. Недавно поведение звезды встревожило поклонников, некоторые даже заподозрили, что знаменитость снова злоупотребляет алкоголем и наркотическими веществами.

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Один из родственников Панеттьери приехал навестить ее в Лос-Анджелес, а затем способствовал началу лечения Хайден. Как сообщает InTouch Weekly, обеспокоены родные выгнали из дома бойфренда актрисы Брайана Хикерсона.

В мае 2019 года Брайан был арестован и обвинен в совершении тяжкого домашнего насилия против Хайден, после чего пара помирилась, и с тех пор их отношения были нестабильными. Беспокойство со стороны семьи и фанатов особенно возросло после того, как Панеттьери нецензурно высказалась в интервью для СМИ на камеру. Тогда она обвинила истощение в своем неадекватном поведении. Представители актрисы не комментировали новость о начале реабилитации звезды.

Напомним, в сентябре Хайден дала интервью журналу People, где говорила неразборчиво и странно себя вела. В видео, опубликованном на странице издания в Instagram, она рассказала о своей совместной с Кличко дочери Кае-Евдокии и о том, насколько они похожи.

Вскоре после того, как интервью было обнародовано, многие пользователи социальных сетей в комментариях начали умолять издание удалить видео. Комментаторы писали: "Неразборчивая речь, глаза едва держатся открытыми, пытается произнести длинные слова, явно не трезвая. Очень грустно". Подробности – в нашем материале.

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