''Нет артиста'': куда пропал Олег Винник, что он говорил о войне в Украине и почему больше не выходит на сцену

Известный украинский певец Олег Винник после полномасштабного вторжения России в Украину исчез из информпространства, чем вызвал споры среди украинцев. Некоторые называют его предателем и упрекают за публичное молчание, а другие уверены, что такое поведение звезды обосновано, ведь он проходит лечение.

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Новых песен и концертов певца не было уже давно. OBOZREVATEL решил рассказать, куда исчез исполнитель и что он говорил о войне в Украине (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

3 марта 2022 года Олег Винник опубликовал видео, в котором обратился к матерям российских и беларуских солдат с просьбой не пускать сыновей воевать в Украину. Однако, в отличие от своих коллег, он больше не публиковал фото войны, анонсы благотворительных концертов и обращения к украинцам.

С начала марта на его странице в Instagram можно увидеть только картинки в патриотическом стиле, а также антивоенные призывы, но и они прекратились в апреле прошлого года. С тех пор артист не ведет свои соцсети. Его последним творческим порывом был "клип" на песню "Сльози на землі" с кадрами ракетных обстрелов Украины.

Коллеги и поклонники артиста сразу узнали, что он находится в Германии, где проходит лечение. Эту версию подтвердила певица Оля Полякова, адвокат Винника и его близкий друг, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери Виталий Трач. Также призвал не осуждать исполнителя ведущий Слава Демин.

Были и звезды, скептически отнесшиеся к исчезновению певца. К примеру, украинский диджей Dj Madonna. По ее словам, Олеги – не "воины мира".

Скандал начал постепенно утихать, когда в сети сообщили, что в Германии артист создал благотворительный фонд "Вовчиця" и помогает ВСУ. В последний раз в публичном пространстве самочувствие и помощь военным Винника комментировала глава его фан-клуба Валерия Барон.

По ее словам, певец пока не может вести публичную и творческую деятельность из-за проблем со здоровьем, но в будущем планирует вернуться на сцену. Также Валерия Барон призналась, что фонд Винника передает на передовую автомобили, приборы ночного видения, шлемы, бронежилеты, одежду и многое другое.

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