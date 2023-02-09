Глава фан-клуба Олега Винника рассказала, почему певец исчез с инфопространства и когда может возобновить публичную деятельность

Глава фан-клуба исполнителя Олега Винника Валерия Барон, которая продолжает общаться с артистом и его командой с начала полномасштабной войны, пролила свет на волнующие украинцев вопросы. Она рассказала, что певец пока не может вести публичную и творческую деятельность из-за проблем со здоровьем, но в будущем планирует вернуться на сцену.

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В Германии, где он лечится и волонтерит, Винник также готовит новые песни на радость своих поклонников. Об этом Валерия Барон рассказала в интервью "Зірковому" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Он является гражданином Украины, который очень волнуется у него болит то, что у нас здесь происходит. Его состояние здоровья не позволяет ему быть в публичном пространстве. Он плодотворно работает в студии и готовит новые песни", – пояснила глава фан-клуба артиста.

По ее словам, Олег Винник вернется на большую сцену, но сейчас его деятельность сосредоточена на волонтерстве. Со своим фондом "Волчица" исполнитель непублично передает на передовую автомобили, приборы ночного видения, шлемы, бронежилеты, одежду и многое другое.

"Он не считает для себя морально возможным устраивать на этом какой-то пиар. Он начинал все это делать за свой счет. Все то, что он мог, он отдавал", – сказала Валерия Барон.

Она также добавила, что, по ее мнению, возвращение звезды в публичное пространство будет сильно зависеть от его состояния здоровья. Олег Винник, считает глава фан-клуба, обратится к поклонникам, когда его физическое и эмоциональное состояние будут в норме, что, возможно, произойдет уже скоро.

Как писал OBOZREVATEL, певица Оля Полякова, у которой перед началом полномасштабной войны вышел совместный трек с коллегой, заявила, что артист очень переживает за родину, но пока проблемы со здоровьем не позволяют ему активно участвовать в антивоенной кампании.

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