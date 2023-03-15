Заявила, что семья важнее, и молчит о войне: как звезда ''Слуги народа'' Безрук предала Украину и пытается прославиться в РФ. Фото

Звезда кинопроектов "Останній москаль" и "Будиночок на щастя" Галина Безрук родом из Краматорска, но судьба родной страны, как выяснилось после 24 февраля 22 года, ее совсем не волнует. Актриса изо всех сил пытается игнорировать геноцид украинцев и строит карьеру в России.

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Главная причина ее молчания, по словам самой Безрук, – семья. OBOZREVATEL решил напомнить, как недавно известная в Украине артистка продала свою родину (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В 2015 году Безрук переехала в Россию, где вышла замуж за российского актера Артема Алексеева. У пары есть 5-летняя дочь по имени Василиса и это якобы главная причина, почему актриса не доносит поклонникам правду о войне в Украине.

Ее коллега, украинская актриса Виталина Библив уверяла, что Безрук "украинка до самых костей", но боится закона о "фейках о российской армии". Даже муж-россиянин актрисы рассказывал, что его избранница "все время плачет", хотя и избегал слова "война".

Можно было бы подумать, что обстоятельства на время заставили украинку умалчивать терроризм России в Украине, но она и не подумала с семьей переехать из РФ. Более того, в октябре прошлого года Безрук сделала первое громкое заявление о своей позиции.

Уроженка Краматорска выдала, что семья ей дороже родины. Якобы за актрису все решило российское гражданство ее мужа и ребенка.

Окончательно определившись с тем, на чьей стороне она, артистка начала продвигать свою карьеру в России. Там она выступает в театрах, участвует в съемках кинопроектов и блокирует всех хейтеров, обвиняющих ее в измене.

"Те проклятия, которые шлют, я их даже не читаю. Просто вижу первое слово и сразу блокирую. Я даже не понимаю, у меня нет времени каждому диванному критику объяснять сложившуюся у меня ситуацию. Если немного пошевелить мозгами, вполне понятно, почему я нахожусь там, где я есть. Кто мой муж, кто мой ребенок — какая у них национальность", – заявляла украинка в интервью росСМИ.

Кстати, не все украинские звезды посочувствовали Безрук. Например, актриса Елизавета Зайцева возмутилась из-за ее позиции и призвала прекратить транслировать любые сериалы, в которых снимались предатели.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский ведущий Анатолий Анатолич жестко прошелся по актрисе и назвал ее "хламом". Подробнее об этом – читайте в материале.

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