Мазня, только ртом. Соня Морозюк спела и стала посмешищем

На украинской сцене неожиданно для всех засветилась новая звезда – скандальная художница Соня Морозюк, наиболее известная уже отмененной помолвкой с фигурантом коррупционного дела Романом Гринкевичем. После неудачного романа она решила создавать "мазню" не только на холсте, но и в нотной тетради, выпустив первую песню под названием "Вільна".

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Справедливо сразу будет обозначить, что Морозюк не является автором текста, поэтому от себя новоиспеченная "артистка" добавила только голос и участие в съемке. Премьера состоялась на YouTube.

На холсте ей не удалось в полной мере выразить все свои "переживания", поэтому на музыкальных стимингах появилась так называемая "сублимация ее последних 6 месяцев жизни". То есть в композиции художница, не имеющая музыкального опыта, решила подытожить все выводы, якобы сделанные за полгода.

"Сублимация последних полугода моей жизни – песня, а не картина. Чувствовать свободу в проявлениях, следовать своему творческому зову, верить в свое сегодня, отстаивать свою непреклонность. Внутренняя империя человека может быть разной. Еще раз приглашаю почувствовать меня, открываю для вас другой свою предел, давая новую призму восприятия", – написала Морозюк.

В видео она самоуверенно "анонсировала", что в 2034 году станет героиней обложки журнала Time. Такой чести она удостоится, поскольку будет "самой известной художницей мира".

Морозюк предстала в образе, очень напоминающем стиль звезды "Уэнздей" Дженны Ортеги, отрезала свои волосы, намекая на смену имиджа, и залезла в тележку из супермаркета в ковбойских сапогах.

В тексте исполнительница намекает, что ее вины в скандале не было, но через боль она "нашла себя и стала свободна". Эта саморефлексия сопровождается кадрами с канистрой для бензина, жидкость из которой художница выливает в воду. Почти в каждом кадре она прорекламировала одежду со своей мазней и картины.

Преданные фанаты экс-возлюбленной Гринкевча в ее блоге похвалили девушку, однако беспристрастная аудитория встретила ее "мазню" ртом более критично.

"Ты ее в дверь – она через окно", "Живите теперь с этим", "Рыгает все", "Какое же г*вно", "Уже по первым ноткам очевидно, что музыка Сони такая же глубокая и талантливая, как и ее художественное искусство", – прямо и иронично написали украинцы.

Напомним, что Игорь Гринкевич был задержан еще 29 декабря 2023 года. О желании "разобраться" в госзакупках и деятельности будущего свекра Морозюк сообщила 6 января, а о решении бросить избранника – сына задержанного бизнесмена – она объявила через 11 дней.

Как ранее писал OBOZ.UA, в суде Роман Гринкевич иронически ответил на вопрос о своей бывшей. После того, как Соня Морозюк бросила жениха, сеть разразилась шутками и высмеиваниями ее решения. Некоторые даже вспомнили брак Виктора Януковича с женой Людой.

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