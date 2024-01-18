'А Люда Янукович своего не бросила!' Сеть взорвалась мемами на новость о расставании Морозюк и Гринкевича

В среду, 17 января, стало известно о том, что ГБР сообщили о подозрении Игорю и Роману Гринкевичам, которые наживались на ВСУ и, являясь членами преступной организации, нанесли государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен. Невеста второго из них – популярная художница Соня Морозюк – вечером того же дня объявила о расставании с любимым. "В богатстве и бедности, пока ГБР не разлучит нас", – смеются украинцы над "вдохновляющей" историей любви.

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Не прошло и суток, а некоторые интернет-пользователи уже устали от количества мемов и шуток, несущихся в сети. Украинцы даже вспомнили Людмилу Янукович и Оксану Марченко, с сарказмом признав их "примером преданности", ведь они своих мужчин, в отличие от Морозюк, не бросили! OBOZ.UA собрал для вас самые смешные мемы и комментарии на тему "Я остаюсь Соней Морозюк" в одном материале.

Начнем с того, что именно опубликовала Морозюк, спровоцировав такую мощную волну шуток. Она разместила фото своей правой руки, сделав акцент на том, что ее безымянный палец больше не украшает драгоценное обручальное кольцо. Под снимком художница, в частности, написала: "Я остаюсь Соней Морозюк. Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, предавшим мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной. Я выберу быть честной перед собой".

Также София заверила, что кольцо собирается продать, а вырученные средства перечислить на нужды ВСУ.

Первые шутки встречаем сразу под этим постом. Комментаторы, среди которых шоумен и юморист Алексей Дурнев, писали: "В богатстве и бедности, пока ГБР не разлучит нас", "Я была профессионально обработана лжецом" (отсылка к другому громкому скандалу с псевдопсихологом Спартаком Суботой ), "Я тебе кохаю, але не зовсім" (строка из песни Нади Дорофеевой), "Блин, жестокое общество – своим отношением такой союз любящих сердец разрушило", "От любви к ненависти – один обыск ДБР".

Один из комментаторов в своей шутке обыграл фотографию, опубликованную Морозюк, написав: "Эти руки ничего не брали".

Новые мемы очень часто базируются на старых. Так случилось и в этот раз. Интернет-пользователи вспомнили, как пророссийская телеведущая Оксана Марченко отреагировала на то, что ее мужа, депутата-предателя Виктора Медведчука поймала СБУ – она, в частности, записала обращение к президенту Турции Реджепу Эрдогану, ради чего даже выучила турецкий язык!

В сети тем временем не могут успокоиться: "Ребята, ищите не такой жены как Соня Морозюк, которая отречется от вас, а такой как Оксана Марченко, которая ради вас "и дост карагюнде били олур".

Еще одним "эталоном женской верности" стала Людмила Янукович – жена четвертого президента Украины, а ныне позорного беглеца Виктора Януковича.

"А вот Люда Янукович своего не бросила!" – констатируют комментаторы.

Кроме того, комментаторы советуют Морозюк назвать свою следующую выставку не "Мазня", а "Мразня", шутят о том, что семье Гринкевичей придется в фотошопе удалять художницу из общих снимков из Италии, а один из комментаторов даже заметил: "Правильно понимаю, Соня Морозюк сейчас свободна и в отчаянии? С Поршем?"

Эти и другие мемы смотрите дальше:

Напомним, ранее 25-летняя художница объясняла, что за время карьеры успела собрать средства за часть квартиры, мастерскую, авто PORSCHE CAYENNE 2015 года выпуска за 33 тысячи долларов и множество люксовых украшений, аксессуаров и одежды, стоимость которых посчитал журналист Илья Кабачинский.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, кто такая Соня Морозюк. С художницей сотрудничают украинские звезды и бренды, в частности, "Голос страны", Укрпочта, Руслан Багинский, Сергей Притула, Наталья Могилевская.

Также мы писали, что Морозюк и Гринкевич засветились на скандальном новогоднем концерте "Вечернего квартала", где, в частности, оскорбили жителей Скадовска.

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