Короткая стрижка и с брекетами: Соня Морозюк кардинально сменила имидж после разрыва с Романом Гринкевичем

Экс-невеста подозреваемого по коррупционному делу Романа Гринкевича – Соня Морозюк – сменила имидж после расторжения помолвки с ним. Художница остригла свои длинные волосы и поставила брекеты.

Об этом стало известно из анонса ее интервью с Дмитрием Гордоном в Instagram. Стоит отметить, что до этого Морозюк избегала медийного внимания более двух месяцев.

"Это мой первый и единственный комментарий, связанный с сложившейся ситуацией. В интервью я ответила на все вопросы, касающиеся меня лично", – анонсировала автор "Мазни".

Раньше художественную было легко узнать по длинным русым волосам, но после скандала с женихом и ареста ее имущества Государственным бюро расследований Соня Морозюк отважилась на кардинальные изменения.

Сейчас у нее очень короткая стрижка, которая едва достигает шеи. Похоже, что цвет волос бывшая избранница Гринкевича не меняла.

Также можно заметить, что Соня Морозюк установила брекеты, хотя на предыдущих фото их не видно, поэтому можно предположить, что это тоже стало частью внешних изменений художницы после скандала.

Примечательно, что месяц назад ее случайно заметили вне дома, когда скандальный автор "Мазни" с солнечными очками ела в киевском ЦУМе. Как видно на фото, длинных волос у нее не было уже тогда.

Напомним, Соня Морозюк передала под залог по сделкам ссуды две квартиры и галерею в Киеве. По всей видимости, бывшая невеста Романа Гринкевича сделала это для защиты своего имущества от ареста и конфискации.

Впоследствии стало известно, что Государственное бюро расследований имеет постановление на арест имущества Морозюк. Речь идет о целом ряде квартир и земельном участке.

Как известно, после скандала Морозюк объявила, что бросила своего жениха. В сети это спровоцировало волну остроумных мемов. Предлагаем их посмотреть в нашем материале.

OBOZ.UA также рассказывал, кто такая Соня Морозюк. С художницей сотрудничали украинские звезды и бренды, в частности, "Голос ркаїни", Укрпочта, Руслан Багинский, Сергей Притула, Наталья Могилевская.

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