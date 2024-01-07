Художница Соня Морозюк впервые отреагировала на громкий скандал вокруг своего жениха, семью которого обвиняют в коррупции

Популярная украинская художница, автор модной выставки "Мазня" и многих муралов Соня Морозюк впервые прокомментировала громкий скандал вокруг семьи своего жениха Романа Гринкевича – сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Второй был задержан за попытку подкупить одного из руководителей Главного следственного управления ГБР за 500 тысяч долларов. Кроме того, всю семью обвинили в "отмывании денег на ВСУ". В сети из-за этого возникло немало вопросов и к самой Морозюк. В частности, в журналистских расследованиях намекали, что выставки 25-летней художницы якобы мог спонсировать ее жених, который также не является "чистым".

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Художница на своей странице в Instagram разместила длинное сообщение, в котором объяснила, что встречается с Романом Гринкевичем всего пять месяцев, из них два они помолвлены. Соня заверила, что создала себе имя и бренд задолго до встречи с сыном бизнесмена-коррупционера.

"Кто на самом деле "сотворил" Соню Морозюк? Нет, это не Рома. Я влюбилась в Ромчика почти сразу. Мы в отношениях 5 месяцев, из них два месяца помолвлены. Встречаться с человеком три месяца и обручиться – это немного нестандартно. Я могу рассказывать о нем много, но не буду. Кто любил, тот сам знает, что говорить здесь можно бесконечно. Я об этом пишу, чтобы вы поняли, в каком шоковом состоянии я была после обвинений в том, что Роман причастен к каким-то сделкам", – начала художница.

Морозюк заверила, что до скандала мало интересовалась делами любимого. Они, по словам художницы, не говорили о бизнесе, деньгах и так далее. Впрочем, после серии громких обвинений и расследований София, как сообщила она сама, начала говорить обо всем, что произошло.

"Я доверяю ему, но я не так хорошо разбираюсь в системе государственных закупок, чтобы знать, как это устроено и какие там правила игры. Я до сих пор не могу об этом рассказывать, потому что еще не смогла разобраться. Я рисую картины. Я не юрист и не финансист, но мне придется разобраться", – прокомментировала Морозюк.

По словам художницы, она продолжает разбираться в ситуации, а называть близких людей преступниками не собирается. По мнению Морозюк, такие "титулы" должен присуждать суд, а не она. Вместе с тем украинка заверила, что если обвинения в адрес Романа о украденных государственных средствах для ВСУ окажутся правдой – они не смогут быть вместе.

"Игорь Гринкевич для большинства, но для меня это просто отец моего любимого. То, что произошло, выглядит как преступление. Конечно, установить обстоятельства имеет суд. Я понимаю общественное возмущение, и возмущена сама. Есть факт – ситуацией занимаются правоохранительные органы, к ней приковано общественное внимание – значит, это не та тема, которую я могу или имею право комментировать, тем более что речь идет об отце Романе, кто из вас готов мгновенно признать преступниками близких людей или членов семьи – я вас поздравляю, я не такая. Сначала нужно разобраться и выслушать. Для меня мораль выше отношений, да. Но и правда выше лжи, а публикации в СМИ таки могут оказаться ложью", – добавила Соня.

В рамках расследования стало известно, что в 2023 году Морозюк приобрела элитный автомобиль PORSCHE CAYENNE 2015 года выпуска и коммерческое помещение в Киеве площадью 122 квадратных метров, стоимость которого оценивается в 4,6 миллиона гривен. На фоне скандала в сети начали обсуждать, что это подарки от жениха-коррупционера. Однако художница опровергла обвинения и заявила, что совершила дорогие покупки за собственные средства. В частности, автомобиль, по словам Сони, она приобрела за 33 тысячи долларов. А вот покупку помещения Морозюк не объяснила.

"Чего не было, так это одного кольца и одного колье. Это дорогие подарки, но они единственные. Больше ничего не было. Мои приобретения за 2023 год, о которых много пишут, это все за собственные средства... Меня обвиняют в "отмывании денег". Каких денег? Где эти миллиарды, где эти банковские переводы, которые должны ходить через мои счета? У меня нет счетов за границей, скрытого состояния, ничего. Ставить мою фамилию рядом с "выведенным миллиардом" – это просто ложь. Я к состоянию Романа не имею никакого отношения, потому что мы не супруги", – отметила знаменитость.

Морозюк призналась, что столкнулась с огромным хейтом в сети, однако считает, что он отнюдь не обоснован. Впрочем, в комментариях не все поверили в искренность художницы. Если одни ее поддержали, другие назвали слова девушки отмазками и ложью.

Напомним, Игорь Гринкевич – львовский предприниматель, которого, по данным "Украинской правды", задержали за попытку подкупить одного из руководителей Главного следственного управления ГБР. За 500 тысяч долларов бизнесмен просил вернуть имущество, которое находится на территории таможенного поста "Чайки" Киевской таможни.

Сын Гринкевича Роман тоже не бедствует. Жених Морозюк – руководитель "Благотворительного фонда "Hope UA", который не жалеет денег для любимой. Журналист Евгений Пилинский "намекнул", что на раскрутку художницы пошли немалые средства, так что, мол, несложно догадаться, кто стал "спонсором" проекта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, кто такая Соня Морозюк, обрученная с сыном задержанного коррупционера: картины за $10 тысяч, предложение в Венеции и колабы со звездами.

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