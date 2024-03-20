Морозюк впервые рассказала, как и почему бросила Гринкевича до оглашения подозрения: он не встретился со мной, начались 'фокусы'

Экс-невеста подозреваемого по коррупционному делу Романа Гринкевича, художница Соня Морозюк заявила, что бросила своего будущего мужа еще до оглашения ему подозрения. По ее словам, они по-разному видели выход из сложных ситуаций, а из-за громкого скандала она потеряла доверие к избраннику.

Сыграло свою роль и то, что Роман не поддержал невесту в это время, считает автор "Мазни". Об этом она рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

Художница призналась, что новость о задержании будущего тестя стала для нее шоком. Через неделю после этого, как известно, Морозюк опубликовала пост с обещанием разобраться в ситуации и делах своего жениха, но вскоре заявила, что просто разорвала помолвку.

Как рассказала собеседница журналиста, сразу после задержания Игоря Гринкевича она уехала из дома его сына на свою квартиру. Последнюю встречу с женихом художница не помнит, и как она "разбиралась" в госзакупках – непонятно.

"Мы с ним не были уже парой до оглашения подозрения Роману. У меня был шок. У нас были сложности в отношениях, потому что мы видели разные пути решения проблем некоторых. Мы потеряли доверие друг к другу", – пояснила Соня Морозюк.

По ее словам, смотреть видео с задержанием Гринкевича в Одессе "было больно", однако жалости художница не испытывала. Она рассказала, что хотела разойтись, поговорив оффлайн, но Роман Гринкевич якобы "не нашел возможности" это сделать. Тогда невеста бросила его в сообщении и не встретила сопротивления.

"Я любила другого человека. Мы общались по телефону, не виделись. Когда я приняла для себя решение об окончании отношений, хотела встретиться и поговорить. Для меня это было важно. Он не нашел возможности встретиться, и мы разошлись по смс... Он ответил что-то вроде: "Это твой выбор". И все", – вспомнила Морозюк.

Этот период – до расставания и подозрения от ДБР – художница вспоминает с болью, но признается, что жених тогда не смог поддержать ее, а выбрасывал "фокусы".

"Для меня любовь – это магия, большой дар. Когда начинаются какие-то фокусы, любовь заканчивается. Это было тяжелое решение... Мне стало плохо – я ушла. На нашу любовь не повлияло задержание. Из-за этой сложной ситуации я потеряла доверие, и потому исчезла моя любовь. Доверие, как к человеку, своему будущему мужу. Я не чувствовала поддержку. Мне было важно говорить, показывать свою правду, выкладывать документы. Рома видел ситуацию по-другому", – добавила художница.

В конце концов, как объяснила экс-невеста Гринкевича, в их отношениях "зашла коса на камень".

Напомним, что Игорь Гринкевич был задержан еще 29 декабря 2023 года. О желании "разобраться" в госзакупках Морозюк сообщила 6 января, а о решении бросить избранника – сына задержанного бизнесмена – она объявила через 11 дней.

Как ранее писал OBOZ.UA, в суде Роман Гринкевич иронично ответил на вопрос о своей бывшей. После того, как Соня Морозюк бросила жениха, сеть разразилась шутками и высмеиваниями ее решения. Некоторые даже вспомнили брак Виктора Януковича с женой Людой.

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