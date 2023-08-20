Мать отдала в интернат, а брат погиб в Афганистане: что скрывала предательница Лорак и почему ей в России 'объявили' войну

Певица родом из Украины Ани Лорак, цинично игнорирующая геноцид родного народа и подыгрывающая российской пропаганде, до сих пор скрывает свою позицию по поводу вторжения РФ в Украину. В ее соцсетях есть посты на украинском языке и воспоминания о родине, но также не меньше русскоязычных анонсов деятельности в стране-террористе.

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В один день звезда собирает средства на украинские карты для восстановления домов в Донецкой области, а в другой – соглашается за рубли развлекать россиян на провластном телеканале. OBOZREVATEL решил вспомнить, как "голубка мира" годами давила на жалость и почему оправдывает свое молчание о войне (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ани Лорак в свое время была очень популярна в родной стране. В СМИ часто появлялись ее жалостливые истории о тяжелом детстве, поэтому артистка создала себе образ "мученицы", выросшей в интернате.

Исполнительницу в детстве действительно забрали от семьи, но туда она уехала добровольно. В одном из интервью артистка признавалась, что какое-то время она даже радовалась жизни в интернате, ведь там давали новые вещи и регулярно кормили, тогда как у ее матери не было денег.

Отец Лорак, ушедший из семьи еще до ее рождения, приходил к младшей дочери, радовал ее подарками и общими выходными.

"Помню, я не очень расстроилась. Мне даже показалось, что интернат – это отличное место. Ведь там мне и одежду стали давать, причем иногда даже новую. С едой тоже было неплохо. Помню, как папа посещал меня в интернате. В мой день рождения забирал под расписку на все выходные, вел в "Детский мир" и говорил: "Выбирай, что захочешь". И покупал куклу или ручки, карандаши, альбомы. Отец приносил в мою жизнь праздник", – говорила певица.

В 9 лет исполнительница пережила смерть старшего брата. Он погиб в Афганистане на войне. Вскоре детей забрала мама, ведь семье дали трехкомнатную квартиру. Это ключевое событие в жизни звезды, которое дало толчок ее стремлению быть "аполитичной".

В 2023 году Лорак дала первое за несколько лет интервью, где заявила, что не донатила на ВСУ, ведь не может поддерживать войну из-за погибшего во время боевых действий брата. Однако это не мешает ей платить налоги в РФ, из которых, в частности, финансируется армия оккупантов.

Украинцы не только отомстили артистке тотальным игнорированием ее творчества, признанием предательницой, травлей и запретом выступать в Украине, но и филигранно испортили ей жизнь в РФ.

Среди украинских медийщиков начала распространяться фейковая новость о том, что артистка поддерживает военных ВСУ и передает дроны, из-за чего неразборчивые россияне объявили ей "войну" и начали отменять выступления.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ани Лорак опозорилась "сумасшедшим" танцем в купальнике с новым бойфрендом и анонсировала приложение со своим "тайным дневником". Все подробности – в нашем материале.

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