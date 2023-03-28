В России хотят признать ''иноагентом'' Ани Лорак: соответствующее заявление уже в Генпрокуратуре

Певица родом из Черновицкой области Ани Лорак, которая с 2014 года активно гастролирует по РФ, а после полномасштабного вторжения осталась в стране-агрессоре, ни слова не сказав о преступной войне на родине, может быть признана "иностранным агентом" в России. После неподтвержденных слухов о том, что артистка якобы оказывает финансовую помощь ВСУ, что вскоре сама коллаборантка опровергла, российские активисты направили соответствующее обращение в Генпрокуратуру.

Видео дня

И пока россияне требуют признать предательницу Украины "иноагентом", сама Лорак готовится к туру по России. Вот только и он на грани срыва. Концерт певицы сначала отменили в Краснодаре, а затем побоялись звать к себе потенциально "запрещенную" артистку и другие города. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Так, вслед за Краснодаром отменили шоу исполнительницы в Ростове. Под вопросом её выступление в Воронеже. Администрации городов против приезда певицы.

Организаторы концертов пообещали вернуть деньги зрителям. Билеты стоили от 2 до 10-ти тысяч рублей (950 грн – 4800 грн).

Напомним, мэр Краснодара ранее комментировал: "Мы – жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти. Ни один предприниматель, актер, певец или певица, которые имеют такую позицию по отношению к власти, не будут зарабатывать здесь. Мы не можем гарантировать, что, в конце концов, эти деньги не пойдут в поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы".

После этого заявления "голубка мира" Ани Лорак попыталась отбелиться в глазах граждан страны-террористки, заверив, что никогда "не оказывала военной помощи", поскольку "не поддерживает никакие формы насилия, а гибель людей в результате конфликтов разбивает ей сердце". Да, именно конфликтом артистка назвала разрушительную и убийственную войну на своей родине.

Более того, чтобы точно оправдаться перед Россией, Лорак рассказала, как ее еще в 2014-м "вынудили" уехать из Украины тогдашние власти, а вот в Москве певицу "приняли и дали возможность расти".

Отметим, в мае у Лорак запланированы выступления в Узбекистане и Казахстане, а в сентябре – в Москве. Их судьба пока неизвестна.

Ранее OBOZREVATEL писал, что предательница Таисия Повалий, несмотря на поддержку кровавого режима Кремля, стала ненужной в своей любимой России. Организаторы отменяют не только большие сольные концерты фанатки Путина, но и ее выступления в барах. Таким образом исполнительница в скором времени лишится всех гонораров в стране-агрессоре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!