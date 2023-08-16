Ани Лорак нашла новое занятие на росТВ после того, как ее концерты начали отменять

Певица родом из Украины Ани Лорак, живущая в РФ и игнорирующая геноцид собственного народа, нашла себе новое занятие на росТВ. Звезда решила стать наставником детей-вокалистов, ведь с большими сольными концертами у нее в последнее время не складывается.

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О новом контракте Лорак рассказали российские пропагандисты. На провластном канале НТВ вскоре запустят новый сезон вокального шоу "Ты супер", где судейское кресло займет украинка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Решение Лорак, на самом деле, еще более цинично, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что в шоу "Ты супер" принимают участие дети, оказавшиеся в детдомах и школах-интернатах, а также дети из приемных и попечительских семей.

Зная, как пропагандисты используют малышей в своих целях, не исключено, что на экранах будут транслировать лживые истории и детей-украинцев, незаконно вывезенных в РФ и разделенных с родными.

"Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом. Главная задача – оценивать не мгновение, а разглядеть потенциал, потому что "таланта и щепоточки достаточно, а вот упорства нужен целый океан", – прокомментировала свою работу на росТВ артистка.

Если Лорак примет участие в такой передаче, ее позиция уже не будет "молчаливой" или "аполитичной". Вместо этого артистку можно будет смело записать в один список с беспринципными и лживыми путинистами, которыми, кстати, и есть ее коллеги по шоу.

Судейские кресла предательница Украины разделит с певцом Игорем Крутым, который уверял, что Россия не ведет войну в Украине, Алексеем Воробьевым, выступавшем в так называемой "ДНР" и Люсей Чеботиной – фанаткой Путина.

Напомним, недавно стало известно, что украинское сообщество в Турции активно работает над отменой концертов Лорак.

Ранее OBOZREVATEL писал, что это далеко не в первый раз, когда планы звезды подзаработать срываются. К тому же, добиваются этого не только украинцы, но и россияне. В стране-террористке также массово отменяют концерты украинки – Лорак не рады больше нигде.

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