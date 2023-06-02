Предательница Лорак со стиральной машинкой 'тайно' наведалась к 'беженцам' из Луганщины в Подмосковье. Видео

Певица родом из Украины Ани Лорак, умалчивающая войну, отметилась очередным циничным поступком. 1 июня, когда украинцы оплакивали смерть 9-летней девочки в результате российских обстрелов, предательница заявилась к "беженцам" из Луганщины в Подмосковье с "гуманитаркой".

Видео дня

Свой визит Лорак якобы хотела держать в тайне, но почему-то встреча снималась на видео и попала в российские СМИ. В комментариях под постом в Instagram предположили, что это пиар-ход исполнительницы перед концертом в РФ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пропагандисты сообщили, что предательница решила помочь украинцам Ивану и Татьяне, воспитывающим вблизи Москвы 11-летнюю дочь и 2-летнего сына. Семье якобы нужно "поднимать детей" и "начинать новую жизнь".

Как всегда бывает, авторы умолчали, почему семья вынуждена была бежать из Луганщины, если они вообще там когда-то жили. Также стоит заметить, что Лорак не показала стиральную машинку на камеру, а только рассказала о ней, поэтому неизвестно, новая эта техника или украденная оккупантами в Украине.

"Артистка вручила беженцам современную стиральную машинку, одежду для детей, предметы гигиены, бытовой химии и продукты питания, а также тепло пообщалась с ними, уделив особое внимание детям", – расхвалили звезду пропагандисты.

Кстати, 1 июня Ани Лорак также призвала помогать российским детям финансово, нагло проигнорировав, что в ее родной стране дети страдают от оккупации и террористических обстрелов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Лорак стала мемом в сети после атаки дронов на Москву. Украинцы поблагодарили скандальную вокалистку и сделали ее героиней забавного ролика. В нем предательница якобы объясняет, почему ее "фонд мести" атаковал столицу РФ. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!