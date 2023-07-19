Ани Лорак опозорилась 'сумасшедшим' танцем в купальнике с бойфрендом и анонсировала приложение со своим 'тайным дневником'

Предательница Украины Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек), которая продолжает упорно игнорировать геноцид родного народа, в очередной раз опозорилась. Звезда, которая теперь почти не имеет концертов из-за своей трусливой позиции, решила подзаработать другим способом – собственным приложением.

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В нем звезда пообещала делиться новостями, "сумасшедшими" моментами жизни и предоставить доступ к своему "тайному дневнику". Это событие в Instagram предательница отпраздновала танцем в купальнике со своим бойфрендом Исааком, за который ее захейтили (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В особняке своего нового возлюбленного в курортной Европе Лорак станцевала в купальнике, который дополнила босоножками на высоком каблуке и солнцезащитными очками. В таком несуразном образе Куек выгибалась на камеру, пытаясь соблазнить кавалера.

Тот в стороне стоять не стал и присоединился к украинке. Странное видео раскритиковали в сети, назвав звезду "деревянной".

Больше подобных роликов артистка пообещала добавить в собственное приложение, которое назвала "Ani Lorak World" ("Мир Ани Лорак"). Туда войдет все, что другие звезды публикуют в своих соцсетях – новости, мысли, анонсы песен и видео из жизни. Лорак для этого решила создать целое приложение, которое, вероятно, будет платным.

"В приложении "Ani Lorak World" вы найдете эти безумные моменты и не только! Видео, новости, эксклюзивная музыка, мой тайный дневник и много сюрпризов!" – анонсировала Куек.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Игорь Кондратюк резко высказался об Ани Лорак и доказал, почему ее позиция однозначна. По мнению шоумена, свое отношение к Украине предательница продемонстрировала задолго до полномасштабного вторжения России. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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