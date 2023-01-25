Ани Лорак решила помочь семьям, пострадавшим от ''этой трагедии'', но не раскрыла их гражданство

Певица родом из Буковины Ани Лорак на 12 месяц войны решила возобновить благотворительную деятельность и выбрала подопечных для своего фонда – семьи, дома которых были разрушены. Исполнительница скрыла все данные о них, кроме фамилии и номера карты.

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Террористическое нападение РФ на Украину она назвала "этой трагедией", что в очередной раз заставило подписчиков артистки усомниться, кого она обвиняет в войне. Информация о благотворительности появилась на англоязычном сайте звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Накануне Лорак провела 15-минутный акустический онлайн-концерт, целью которого было привлечь внимание к своим благотворительным намерениям. Если перейти на предложенный сайт, можно ознакомиться с порцией лести в адрес Лорак и сомнительным описанием геноцида украинцев.

"Сегодня эта инициатива создана для поддержки всех семей, потерявших дом или пострадавших от этой трагедии. Мы будем продолжать сосредотачиваться на помощи детям и женщинам во всем мире. Мы верим, что наши дети – это будущее к лучшему миру", – говорится в описании.

Под ним разместили фотографии 3 семей – Бондаренко, Слупских и Соловий – и их пострадавших домов. Кроме номера счета и карты, дополнительной информации о них нет.

Неизвестно, кого эти люди обвиняют в своих бедах, и их географическое расположение. Также невозможно проверить, проживают ли они на временно оккупированных территориях Украины.

Следует заметить, что этих робких и крайне неоднозначных шагов со стороны певицы хватило, чтобы в комментариях ее стали благодарить и нахваливать украинцы. Впрочем, многие пользователи упрекнули Лорак в том, что она побоялась прямо написать, семьям из какой страны хочет помочь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ани Лорак вспомнила, как снималась в ленте "Вечера на хуторе близ Диканьки". Украинцы не на шутку разозлились, выразив свои претензии под роликом.

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