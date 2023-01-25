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Ани Лорак решила помочь семьям, пострадавшим от "этой трагедии", но не раскрыла их гражданство

Катерина Малай
Люди
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Ани Лорак решила помочь семьям, пострадавшим от 'этой трагедии', но не раскрыла их гражданство

Певица родом из Буковины Ани Лорак на 12 месяц войны решила возобновить благотворительную деятельность и выбрала подопечных для своего фонда – семьи, дома которых были разрушены. Исполнительница скрыла все данные о них, кроме фамилии и номера карты.

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Террористическое нападение РФ на Украину она назвала "этой трагедией", что в очередной раз заставило подписчиков артистки усомниться, кого она обвиняет в войне. Информация о благотворительности появилась на англоязычном сайте звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Накануне Лорак провела 15-минутный акустический онлайн-концерт, целью которого было привлечь внимание к своим благотворительным намерениям. Если перейти на предложенный сайт, можно ознакомиться с порцией лести в адрес Лорак и сомнительным описанием геноцида украинцев.

"Сегодня эта инициатива создана для поддержки всех семей, потерявших дом или пострадавших от этой трагедии. Мы будем продолжать сосредотачиваться на помощи детям и женщинам во всем мире. Мы верим, что наши дети – это будущее к лучшему миру", – говорится в описании.

Ани Лорак решила помочь семьям, пострадавшим от ''этой трагедии'', но не раскрыла их гражданство

Под ним разместили фотографии 3 семей – Бондаренко, Слупских и Соловий – и их пострадавших домов. Кроме номера счета и карты, дополнительной информации о них нет.

Неизвестно, кого эти люди обвиняют в своих бедах, и их географическое расположение. Также невозможно проверить, проживают ли они на временно оккупированных территориях Украины.

Следует заметить, что этих робких и крайне неоднозначных шагов со стороны певицы хватило, чтобы в комментариях ее стали благодарить и нахваливать украинцы. Впрочем, многие пользователи упрекнули Лорак в том, что она побоялась прямо написать, семьям из какой страны хочет помочь.

Ани Лорак решила помочь семьям, пострадавшим от ''этой трагедии'', но не раскрыла их гражданство

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ани Лорак вспомнила, как снималась в ленте "Вечера на хуторе близ Диканьки". Украинцы не на шутку разозлились, выразив свои претензии под роликом.

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