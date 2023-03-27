Одна ''донатит на ВСУ'', второй — ''предатель'': в России массово отменяют концерты Ани Лорак и Меладзе

Известные музыканты Ани Лорак и Валерий Меладзе за более чем год кровопролитной и разрушительной полномасштабной войны так и не определились, какую страну они поддерживают. Впрочем, гастроли по России, которые были запланированы на весну у обоих артистов, говорят о том, что выбор они все-таки сделали. Вот только в стране-террористке исполнителям не рады, поэтому их концерты начали массово отменять.

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Так, у Ани Лорак 27 апреля должно было состояться шоу в Краснодаре во Дворце спорта "Олимп", но его отменили. Причина – местные власти боятся, что певица перечисляет финансовую помощь с продажи билетов на ВСУ и имеет "прокиевскую позицию". Такие слова мэра города Евгения Наумова процитировал ряд пропагандистских СМИ.

Наумов заверил, что отмена концерта Лорак "была неизбежной".

"Мы – жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти. Ни один предприниматель, актер, певец или певица, которые имеют такую позицию по отношению к власти, не будут зарабатывать здесь. Мы не можем гарантировать, что в конце концов эти деньги не пойдут в поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы", – выдал мэр.

С чего политик-путинист взял, что предательница родной Украины, которая умалчивает геноцид собственного народа, продолжая развлекать российскую публику, перечисляет деньги на ВСУ – неизвестно.

Впрочем, практически сразу же после этого заявления Лорак у себя в соцсетях написала: "Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Я также хочу сказать, что я никогда не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь". Также коллаборантка добавила, что была "вынуждена" покинуть Украину и переехать в РФ из-за "ультиматумов украинских властей", очевидно, намекая, что "киевский режим" она не любит, как утверждал Науменко.

Рискует остаться без гонораров и Валерий Меладзе, который пытается усидеть на двух стульях: и против войны выступить, и российские рубли заработать. Концерты исполнителя отменили уже в Новосибирске, Кемерово и Барнауле. Они должны были состояться в конце апреля. Вероятно, причиной стал недавний скандал с артистом, когда тот на российской новогодней вечеринке в Дубае ответил проукраинскому фанату на фразу "Слава Украине!" – "Героям слава".

Так, пресс-служба "Титов Арены" в Барнауле, где должно было состояться выступление, в комментарии пропагандистскому изданию "РИА" заявили: "Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист! Никакого концерта не планируется".

Подобные комментарии прозвучали от представителей площадок "Городские зрелищные кассы Новосибирска" и "Арена" в Кемерово. Все в один голос уверяют, что Меладзе к ним не приедет, а деньги за билеты вернут.

Ранее OBOZREVATEL писал, что предательница Таисия Повалий, несмотря на поддержку кровавого режима Кремля, стала ненужной в своей любимой России. Организаторы отменяют не только большие сольные концерты фанатки Путина, но и ее выступления в барах. Таким образом исполнительница в скором времени лишится всех гонораров в стране-агрессоре.

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