Кто из украинских артистов променял карьеру на окопы и где они сейчас. Фото

В этом году День защитников и защитниц Украины посунулся на 13 дней и поэтому приходится теперь на 1 октября. Для нашего народа этот день за последние два с половиной года стал важным, как никогда. Более того, теперь немало украинских звезд получили два профессиональных праздника: в зависимости от основной профессии и День защитников и защитниц Украины.

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Кто-то по собственному желанию сменил карьеру, а кого-то призвали в службу. Однако чем бы бывший артист сейчас ни занимался на фронте – работа на передовой или в штабе – он остается воином и военным. OBOZ.UA решил напомнить, кто из звезд взял в руки оружие после полномасштабного вторжения и борется за свободу Украины.

Рита Бурковская

Актриса Рита Бурковская 22 сентября объявила, что приняла присягу и официально присоединилась к рядам Сил обороны Украины. По словам женщины, вдохновила ее на такой шаг руководительница медслужбы 3 отдельной штурмовой бригады Виктория Ковач.

"Не знаю, что принесет мне мое решение, но точно знаю, что в это историческое время, это единственное верное решение и я рада, что наконец-то его приняла и имею честь служить среди лучших", – рассказывала актриса.

Тамерлан

Бывший участник известного R'n'B дуэта TamerlanAlena Тамерлан присоединился к ВСУ еще с начала полномасштабной войны. Он отказался от успешной музыкальной карьеры и добровольцем встал на защиту Родины.

А вот уже в конце августа певец появился в Курской области. "Я по "Шляху" как волонтер", – пошутил певец.

Андрей Хливнюк

Фронтмен знаменитой группы "Бумбокс" сразу после широкомасштабного вторжения стал патрульным полицейским батальона тактико-оперативного реагирования в Киеве. Позже во время обороны Киева музыкант попал под минометный обстрел и был ранен в лицо. В госпитале из артиста-воина достали обломок вражеской мины и уже через неделю он вернулся на службу.

Сейчас певец занимается не только военной деятельностью, но и ездит за границу с благотворительными концертами и активно волонтерит.

Сергей Жадан

Фронтмен рок-группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан в июне впервые показался в военной форме и рассказал, что будет проходить службу в Национальной гвардии Украины. Тогда он объявлял, что станет одним из военных 13 бригады НГУ "Хартия".

Впрочем, как отмечает Александр Положинский, Сергей Жадан сейчас работает на радио "Хартия".

Олег Сенцов

Украинский режиссер присоединился к ВСУ сразу после полномасштабного вторжения. Долгое время бывший политзаключенный Кремля воевал в Донецкой области, где шли самые ожесточенные бои. Сенцов сражается в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Он также рассказал, что самой большой мотивацией пойти в армию было желание расплаты с врагом.

Даниель Салем

Телеведущий и ресторатор воевал на Херсонском направлении. В настоящее время в составе Нацгвардии он ездит на передовую с разведкой. Спустя почти полтора года службы Салем неоднократно попадал под вражеские обстрелы. Несмотря на все опасные для жизни ситуации, телеведущий уверяет, что даже после победы Украины не оставит военное дело.

Дмитрий Дикусар

Хореограф Дмитрий Дикусар пошел в военкомат 24 февраля. Он без колебаний сменил свою карьеру танцовщика на окопы и берцы. За время полномасштабной войны Дикусар успел побывать во многих горячих точках, хотя рассказывать о своем опыте защитник не торопится.

Коля Серга

Музыкант и телеведущий Коля Серга записался в ряды добровольцев сразу после вторжения РФ. Через два с половиной года он успел побывать в разных горячих точках. Одной из главных заслуг ведущего было создание "Культурного десанта", с которым музыкант до сих пор ездит на фронт и приглашает многих артистов присоединиться.

Гарик Бирча

Звезда "Витальки" Гарик Бирча является сержантом в ВСУ и защищает родину на фронте с оружием в руках. Он ранее отмечал, что защищает от российского агрессора в первую очередь свою семью – жену и ребенка. Однако с конца мая знаменитость исчезла из соцсетей.

Павел Алдошин

Актер Павел Алдошин, известный ролями в фильмах "Снайпер. Белый ворон", "Моя настоящая мама", с начала полномасштабного вторжения вступил в Вооруженные силы Украины. При этом он не ненавидит врага как миллионы украинцев.

"Я даже жалею к ним не хочу чувствовать, потому что это тоже вовлечение себя в процесс. Знаете, когда я буду чувствовать к ним жалость? Когда буду работать над ролью, где потребуется оправдать поступки моего прототипа. Сейчас мне как человеку, который на фронте делает то, что он делает, мне это просто мешает", – рассказывал актер OBOZ.UA.

Виктор Розовый

Юморист Виктор Розовый воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады на Донецком направлении, но 21 марта он получил осложненное осколочное ранение головы. Это произошло во время выездной задачи. Сейчас он передвигается в колесном кресле, но активно проходит реабилитацию.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда "Лиги смеха" Виктор Гевко признался, что первые полгода полномасштабной войны РФ прожил в США. Он отметил, что на него не сыпалось столько возмущения и хейта от украинцев, как это происходило с другими знаменитостями.

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