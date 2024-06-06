Сергей Жадан вступил в Национальную гвардию Украины и показал первое фото в военной форме

Украинский писатель и фронтмен рок-группы "Жадан і Собаки" Сергей Жадан впервые показался в военной форме и рассказал, что будет проходить службу в Национальной гвардии Украины. Ранее ходили слухи о его присоединении к рядам ВСУ, но подтвердил их артист только сейчас.

Жадан проходит военную подготовку, но уже решил, что станет одним из военных 13 бригады НГУ "Хартия". Об этом он написал в Instagram.

Вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия". Прохожу обучение. Служу украинскому народу", – подписал он фото в форме.

Эта новость повергла в шок фанатов писателя. Кое-кто в комментариях отметил, что именно такие деятели культуры, как Жадан, должны развивать свою литературную деятельность, а кто-то вспомнил слова профессора Йельского университета Тимоти Снайдера, который изучает историю Украины и даже стал амбассадором президентской программы UNITED24. Он выступал против мобилизации писателя и говорил: "Сергей Жадан, один из величайших творцов культуры мира, должен держать в руках Нобелевский диплом, а не винтовку".

Как отреагировали на новость украинцы:

"Считаю, что такие люди, как Сергей, наиболее ценны в своей профессии и там они наиболее мощное оружие! Потому что те песни, что пишет он и Ко, оружие, сильнее за любой "Искандер"!"

"А вообще, таких людей беречь надо, как зеницу ока".

"Берегите себя. Нам еще бы очень хотелось новой прозы и поэзии".

"Говорил Тимоти Снайдер, что Жадан должен держать в руках Нобелевскую премию, а не автомат".

"Это поступок настоящего мужчины".

Известно, что родной город украинского писателя, Старобельск Луганской области, под оккупацией россиян, а любимый населенный пункт, Харьков, постоянно под обстрелами. Сергей Жадан часто выражает свою ненависть к россиянам, а с начала полномасштабного вторжения – волонтерит.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские звезды-мужчины также подпадают под мобилизацию, поэтому отчитываются фанатам о соблюдении закона о мобилизации. Так, Владимир Дантес уже успел обновить данные, предварительно выстояв 8-часовую очередь в ТЦК, а в дальнейшем его ждет ВЛК.

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