Украинский певец, служащий в ВСУ, засветился в Курской области. Фото

Бывший участник известного R'n'B дуэта TamerlanAlena, Тамерлан, который с начала полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ, выполняет боевые задачи в ходе операции украинских военных в российской Курской области. Он отказался от успешной музыкальной карьеры и добровольцем встал на защиту Родины.

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Артист поделился фотографией со службы со своим товарищем, радиоведущим Славой Деминым. Со своей стороны шоумен показал фрагмент частной переписки в своем Instagram.

На опубликованном фото видно, как исполнитель стоит в военной амуниции у дорожного знака с названиями трех российских населенных пунктов: Дьяконово, Рыльск и Суджа. Мужчины не рассекретили подробностей пребывания певца на российской территории, однако ведущий поделился частицей шутливого диалога: "Я так и знал, что ты уклоняющийся и уехал за границу", на что получил меткий ответ: "Я по "Шляху" как волонтер".

После присоединения к Вооруженным силам, Тамерлан почти не появляется в сети и не делится с поклонниками деталями службы, поэтому увидеть певца в Курской области было неожиданно для многих фанатов.

В эксклюзивном интервью Богдану Беспалову для OBOZ.UA певец признался, что решиться добровольно присоединиться к армии было сложно, однако он никогда не жалел, что сделал этот выбор. Пока Тамерлан не уверен, вернется ли на сцену после войны, но уверяет: уже пишет победную песню.

Мужчина отметил, что кардинально модифицировал свою жизнь и сменил привычный микрофон на оружие, ведь осознавал гражданский долг перед своей страной.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что бывший участник группы "Авиатор" вступил в ряды ВСУ.

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