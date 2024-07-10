Сенцов объяснил свою мотивацию пойти в ВСУ: это единственная возможность легально убивать врагов

Украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов, который с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины присоединился к рядам ВСУ, рассказал, что наибольшей мотивацией пойти в армию было желание расплаты с врагом. Мужчина добавил, несмотря на то, что это единственная возможность законно убивать противников, он никогда не лишал их жизни персонально.

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Об этом общественный активист рассказал в своем интервью для Укринформ. Военный отметил, что предпочитает взятие россиян в плен, а не ликвидацию.

По словам Олега Сенцова, стремление отомстить врагу, за многолетнее удерживание под стражей в Кремле, появилось сразу после начала войны: "Отомстить желание есть. И в том числе это была одна из причин, почему я пошел в армию. Потому что это единственная возможность сейчас легально убивать врагов. Потом такой возможности уже не будет".

Украинец рассказал, что, несмотря на сложные условия на поле боя, нет ни одного личного "минуса". Ему не приходилось убивать врага сразу после обнаружения.

"Когда мы делали засаду последнюю, это был мой выбор: либо дать команду их уничтожить, потому что они были у нас под прицелами открыты, либо взять в плен. Ситуация была для нас не рисковая, поэтому мы их взяли в плен", – поделился режиссер.

Дополнительно Олег Сенцов отметил, что у каждого воина должна быть собственная мотивация, ведь при ее отсутствии, от солдата не будет никакой пользы: "Человека нельзя заставить воевать. Его можно поймать на улице, запихать в бус, забрать документы и телефоны, доставить в учебный центр, держать там чуть ли не под охраной, привезти в бригаду, а он скажет: "Я не хочу воевать, я не буду". Зачем такой боец ​​нужен?"

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