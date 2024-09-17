'Я не скрылся': звезда 'Лиги Смеха' Виктор Гевко признался, как избежал хейта из-за жизни в США во время полномасштабной войны с РФ

Юморист, участник команды "VIP Тернополь" на "Лиге смеха" и ведущий Виктор Гевко признался, что первые полгода полномасштабной войны РФ прожил в США. Он отметил, что на него не сыпалось столько возмущения и хейта от украинцев, как это происходило с другими знаменитостями.

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Ведущему помогла в этом волонтерская деятельность и постоянная трансляция того, чем он помогает государству. В интервью Славе Демину юморист признался, что весомым фактором также может быть его незначительная медийность и узнаваемость.

"Я веду свой блог и в Instagram все показывал: как я лечу, что у меня заказ, что вот такое-то будет. То есть люди могли все увидеть в режиме онлайн. Кто за мной следит все видели, что не было, что я сижу, а потом оп и ни с того ни с сего в Америке. Я до этого летал (в США. – Ред.), и это была не первая (поездка. – Ред.). Меня пригласили вести свадьбу, и я уже там вел свадьбу. То есть тот, кто за мной следит, точно знал, что я не сбежал и не сорвался", – пояснил звезда "Лиги смеха".

Важную роль в этом сыграла также его меньшая узнаваемость и медийность среди украинцев. Однако юморист признается, все же его упрекали за пребывание за границей.

"Я точно не такой медийный, как Монатик. Во-вторых, я всегда был на связи. Это было тяжело, прилетало все равно. Но я всегда сразу выходил в сториз [и говорил], что я здесь сейчас, началась война, сейчас мы думаем что делать, будем делать вот это и вот это; у меня есть такие предложения – поеду запустить благотворительный вечер, вот этот благотворительный вечер состоялся, мы собрали столько, еду покупать... То есть я всегда был на связи, несмотря на то, что все равно мне прилетало", – говорит Гевко.

В свою защиту он объяснил, что никогда не думал остаться за границей ради собственной безопасности и относительного покоя. Именно поэтому через полгода он вернулся домой. Сейчас юморист живет в Украине.

"Будем откровенны, пожалуй, сыграло роль то, что это все-таки Тернополь. Условный тыл. У меня в квартире за все это время жил мой коллега из "Лиги смеха". И ты задаешься вопросом: "Ну они ведь как-то живут?" И в Тернополе относительно спокойно. У меня вообще не было такого мнения, чтобы остаться жить в другой стране, это всегда было временно и это всегда зависело от того, что я могу сделать.

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