Что известно о чуть не погибшем на фронте Викторе Розовом: победе в 'Лиге смеха', сексистский скандал и тяжелое ранение

Карьерный путь в ВСУ воина 3-й отдельной штурмовой бригады и комика Виктора Розового был омрачен сексистским скандалом в отношении женщин-военных и тяжелым ранением, о котором накануне сообщила его жена. Сейчас артист и защитник восстанавливается после операции и не выходит на связь.

Однако поклонники звезды команды "Загорецкая Людмила Степановна" и обычные благодарные украинцы желают ему быстрого и полного выздоровления. OBOZ.UA решил вспомнить, чем прославился Виктор Розовый и как он защищал Украину.

Начало юмористической карьеры

36-летний комик родом со Львова сначала играл в местной команде за сборную "Львовской политехники", но после распада коллектива основал собственнкю – "Метр семьдесят". Заработав узнаваемость в родном городе Льва, он в составе "Загорецкой Людмилы Степановны" отправился на ТВ, а именно – в "Лігу сміху".

На шоу юмористов ждали победы и кубки, а после успеха начались гастроли. Карьеру прервало полномасштабное вторжение России.

Служба в ВСУ

В 2022 году артист добровольцем пошел в армию. Он служит в третьей отдельной штурмовой бригаде, в составе которой оборонял Киев, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях. Он также является медийным лицом бригады, поэтому часто появляется на YouTube.

Однажды такая запись шоу "Движ" закончилась скандалом. На вопрос: "Каким образом женщины могли бы помогать на фронте?" Розовый с насмешкой ответил: "Я промолчу", после чего мужчины засмеялись.

Ситуацию попытался исправить собрат на позывной "Исток", который заверил, что защитниц ценят и уважают в ВСУ, а также предложил им похлопать. После этого в разговор вступил юморист и добавил: "А еще похлопать воюющим детям и похлопать воюющим псам". Инцидент вызвал огласку в СМИ.

Ранение

21 марта Розовый получил осложненное осколочное ранение головы. Это произошло во время выездной задачи. Вместе с ним в это сложное время была жена, с которой воин в марте узаконил отношения.

Бойца около 200 км везли в медицинское учреждение, ему понадобилась оперативная помощь нейрохирургов. Сейчас он уже находится в сознании и медленно восстанавливается.

Ранее OBOZ.UA писал, что ушел из жизни известный американский актер и бывший спортсмен А. Джей Симпсон. Ему было 76 лет. Несмотря на блестящую футбольную карьеру и мощную фильмографию, наибольшую славу звезде принесла громкая история с убийством его жены и ее друга.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!