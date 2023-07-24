'Войну не надо бояться': пять знаменитостей, которые взяли оружие в руки и встали на защиту Украины. Фото

Полномасштабное вторжение России в Украину разделило жизнь каждого украинца на до и после. Самые отважные граждане нашей страны приняли решение взять в руки оружие и отправиться на фронт защищать родную землю от российских захватчиков. Среди тех, кто пополнил ряды ВСУ после 24 февраля, и публичные личности – известные музыканты, актеры, хореографы, режиссеры, художники и др.

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Не раз случалось так, что звездные бойцы оказывались на грани смерти: попадали под вражеский обстрел и получали серьезные травмы в бою. OBOZREVATEL предлагает вспомнить о некоторых представителях украинского шоу-бизнеса, которые сменили сцену или съемочную площадку на окопы и блиндажи.

Андрей Хлывнюк

Фронтмен знаменитой группы "Бумбокс" сразу после широкомасштабного вторжения стал патрульным полицейским батальона тактико-оперативного реагирования в Киеве. Позже он отправился непосредственно на передовую, где взял на себя управление ударным дроном Punisher. Во время обороны Киева музыкант попал под минометный обстрел и был ранен в лицо. В госпитале у него извлекли обломок вражеской мины, и уже через неделю он вернулся на службу.

Сейчас Хлывнюк не только защищает Украину на поле боя, но и активно волонтерит. У него есть именной благотворительный фонд, который собирает огромные суммы на амуницию и технику для ВСУ. Вместе с коллективом певец ездит в заграничные туры, где также собирает деньги на потребности армии.

Олег Сенцов

Украинский режиссер также взял в руки оружие сразу после полномасштабного вторжения. Долгое время он воевал в Донецкой области, где продолжались самые ожесточенные бои. В частности, бывший политзаключенный Кремля находился с сослуживцами на Бахмутском направлении, затем был переведен на Юг.

Сенцов воюет в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Только за июль 2023 года он дважды едва не погиб, но, к счастью, все обошлось. Сначала режиссер получил контузию во время одного из боестолкновений с врагом на фронте, а буквально через неделю он попал под артиллерийский обстрел во время выполнения боевого задания. В результате пострадали трое бойцов ВСУ, а кинематографисту пришлось доставать из лица осколки.

Даниэль Салем

Телеведущий и ресторатор воевал на Херсонском направлении. Сейчас в составе Нацгвардии он ездит на передовую с разведкой. За практически полтора года службы Салем неоднократно попадал под вражеские обстрелы. Он признавался, что оказавшись под "Градами", уже попрощался с жизнью, но тогда серьезно пострадал лишь автомобиль звездного бойца. Также шоумен рассказывал, как пролежал больше суток в низком окопе в окружении снайперской и танковой линий врага.

Несмотря на все эти ситуации, Салем уверяет, что даже после победы Украины не оставит военное дело.

Дмитрий Дикусар

Хореограф пошел в военкомат 24 февраля, без раздумий сменив паркет и бальные туфли на окопы и берцы. За время полномасштабной войны Дикусар успел побывать во многих горячих точках, хотя рассказывать о своем опыте защитник не торопится.

Известно, что танцор успел пережить авиаудар баллистическими ракетами. Выжить в тот день удалось не всем. Знаменитый воин также рассказывал поклонникам, что в каждой казарме его побратимы повесили детские рисунки как напоминание о том, ради чего они воюют.

Коля Серга

Музыкант и телеведущий записался в ряды добровольцев сразу после вторжения российских оккупантов и защищал Одессу, где жил с пяти лет. За время полномасштабной войны он успел побывать на востоке и на юге, где продолжаются ожесточенные бои.

Одна из главных заслуг Серги – создание "Культурного десанта". Это объединение артистов, все силы которых направлены на победу Украины, в частности, поднятие морально-психологического духа бойцов на передовых.

Как писал OBOZREVATEL, на войне погиб молодой украинский скрипач Давид Якушин, храбро воевавший за свободу и независимость своей страны. Музыкант не оставил любимый инструмент даже на передовой.

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