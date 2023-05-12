Финал обещает быть горячим: в каком порядке выступят участники Евровидения-2023
Уже в субботу, 13 мая, состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение-2023 от имени Украины. Страны-участницы в полуфиналах продемонстрировали номера и завоевали приверженность зрителей: кто-то ошеломил эпатажным внешним видом, кто-то вокальными данными и необычной подачей.
В первом полуфинале выступили 15 стран, 10 из которых прошли в следующий тур. Во втором полуфинале, 11 мая, свои композиции исполнили 16 стран и 6 остались "за бортом". OBOZREVATEL хочет сообщить, в каком порядке выйдут на сцену конкурсанты 13 мая. Мы также напомним, какими треками они очаровали и удивbли зрителей.
Порядок выступления стран в финале Евровидения-2023
1. Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?;
2. Португалия: Mimicat – Ai Coraçao;
3. Швейцария: Remo Forrer – Watergun;
4. Польша: Blanka – Solo;
5. Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava;
6. Франция: La Zarra – Évidemment;
7. Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart;
8. Испания: Blanca Paloma – Eaea;
9. Швеция: Loreen – Tattoo;
10. Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje;
11. Италия: Marco Mengoni – Due vite;
12. Эстония: Alika – Bridges;
13. Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha;
14. Чехия: Vesna – My Sister's Crown;
15. Австралия: Voyager – Promise;
16. Бельгия: Gustaph – Because Of You;
17. Армения: Brunette – Future Lover;
18. Молдова: Паша Парфени – Soarele si Luna;
19. Украина: TVORCHI – Heart Of Steel;
20. Норвегия: Alessandra – Queen of Kings
21. Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;
22. Литва: Monika Linkyte – Stay;
23. Израиль: Noa Kirel – Unicorn;
24. Словения: Joker Out – Carpe Diem;
25. Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!;
26. Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song.
OBOZREVATEL будет вести текстовую онлайн-трансляцию. Также вы сможете посмотреть грандиозный финал конкурса на таких платформах:
– официальный Facebook-аккаунт Евровидения;
– сайт Суспільне Культура;
– сайт Суспільне Євробачення;
– YouTube-канал Евровидение Украина;
– YouTube-канал песенного конкурса Евровидение;
Начало финала в 22:00 по киевскому времени. На ливерпульскую сцену 13 мая выйдут украинские звезды, в том числе победители Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra, Верка Сердючка и Тина Кароль.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что букмекеры после второго полуфинала Евровидения-2023 изменили свои ставки. Однако на первом местев рейтинге все еще остается Лорин из Швеции с песней Tattoo. Аналитики постоянно повышают ставки на ее победу. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.
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