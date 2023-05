Финал обещает быть горячим: в каком порядке выступят участники Евровидения-2023

Уже в субботу, 13 мая, состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение-2023 от имени Украины. Страны-участницы в полуфиналах продемонстрировали номера и завоевали приверженность зрителей: кто-то ошеломил эпатажным внешним видом, кто-то вокальными данными и необычной подачей.

В первом полуфинале выступили 15 стран, 10 из которых прошли в следующий тур. Во втором полуфинале, 11 мая, свои композиции исполнили 16 стран и 6 остались "за бортом". OBOZREVATEL хочет сообщить, в каком порядке выйдут на сцену конкурсанты 13 мая. Мы также напомним, какими треками они очаровали и удивbли зрителей.

Порядок выступления стран в финале Евровидения-2023

1. Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?;

2. Португалия: Mimicat – Ai Coraçao;

3. Швейцария: Remo Forrer – Watergun;

4. Польша: Blanka – Solo;

5. Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava;

6. Франция: La Zarra – Évidemment;

7. Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart;

8. Испания: Blanca Paloma – Eaea;

9. Швеция: Loreen – Tattoo;

10. Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje;

11. Италия: Marco Mengoni – Due vite;

12. Эстония: Alika – Bridges;

13. Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha;

14. Чехия: Vesna – My Sister's Crown;

15. Австралия: Voyager – Promise;

16. Бельгия: Gustaph – Because Of You;

17. Армения: Brunette – Future Lover;

18. Молдова: Паша Парфени – Soarele si Luna;

19. Украина: TVORCHI – Heart Of Steel;

20. Норвегия: Alessandra – Queen of Kings

21. Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;

22. Литва: Monika Linkyte – Stay;

23. Израиль: Noa Kirel – Unicorn;

24. Словения: Joker Out – Carpe Diem;

25. Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!;

26. Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song.

OBOZREVATEL будет вести текстовую онлайн-трансляцию. Также вы сможете посмотреть грандиозный финал конкурса на таких платформах:

– официальный Facebook-аккаунт Евровидения;

– сайт Суспільне Культура;

– сайт Суспільне Євробачення;

– YouTube-канал Евровидение Украина;

– YouTube-канал песенного конкурса Евровидение;

Начало финала в 22:00 по киевскому времени. На ливерпульскую сцену 13 мая выйдут украинские звезды, в том числе победители Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra, Верка Сердючка и Тина Кароль.

