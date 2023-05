Кто прошел в финал Евровидения-2023 после второго полуфинала. Таблица

В Ливерпуле, Великобритания, 11 мая состоялся второй полуфинал песенного конкурса Евровидения-2023, где за выход в финал соревновались конкурсанты из 16 стран. Победители смогут еще раз выступить на престижной сцене 13 мая, где будут конкурировать с 10 финалистами первого полуфинала и участниками из стран, автоматически попавшими в гранд-финал.

OBOZREVATEL внимательно следил за прямой трансляцией шоу и готов назвать 10 лучших выступлений второго полуфинала, наиболее понравившихся зрителям. Кстати, по новым правилам, именно еврофаны решали судьбу участников полуфинала, в то время как мнение судей не учитывалось (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Победители второго полуфинала Евровидения-2023

– Албания – Albina & Familja Kelmendi – Duje

– Кипр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

– Эстония – Alika – Bridges

– Бельгия – Gustaph – Because Of You

– Австрия – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

– Литва – Monika Linkyte – Stay

– Польша – Blanka – Solo

– Австралия – Voyager – Promis

– Армения – Brunette – Future Lover

– Словения – Joker Out – Carpe Diem

Напомним, уже 13 мая состоится долгожданный финал, где будут соревноваться лучшие вокалисты из более чем 20 стран. Все что нужно знать о масштабном шоу – читайте здесь.

Украинский дуэт TVORCHI, представляющий нашу страну, уже провели первую репетицию на сцене в Ливерпуле. Их номер отличается от того, какой украинцы запомнили по нацотбору.

Ранее OBOZREVATEL писал, кто из украинских знаменитостей выступит в финале конкурса. Среди них можно будет увидеть звезды Евровидения прошлых лет.

