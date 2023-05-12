Завершился второй полуфинал Евровидения-2023: как изменились ставки букмекеров

В четверг, 11 мая, в Ливерпуле состоялся второй полуфинал Евровидения-2023, в котором приняли участие представители 16 стран. Но только 10 из них прошли в финал, где будут бороться за хрустальный микрофон. Букмекеры не изменили свое мнение касательно потенциального триумфатора этого года – победу с коэффициентом 50% прогнозируют Loreen – представительнице Швеции.

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OBOZREVATEL предлагает узнать, изменились ли ставки аналитиков после второго полуфинала. Рейтинг представлен на сайте Eurovision World.

На первом месте в рейтинге букмекеров, как мы уже успели отметить, остается Швеция – Loreen с песней Tattoo. Аналитики постоянно повышают ставки на ее победу. До первого полуфинала это было 42%, после – 44%, а сейчас, после завершения второго полуфинала коэффициент вырос до50! Напомним, что Loreen уже участвовала на Евровидении в 2012 году и тогда одержала победу, а ее конкурсная песня Euphoria до сих пор считается одним из самых популярных хитов конкурса за всю его историю.

Никаких изменений нет и на второй позиции. "Серебро" пророчат эпатажному представителю Финляндии Käärijä и его сумасшедшему треку Cha Cha Cha. На победу конкурсанта ставят 20%. Его показатель, кстати, падает. Ранее он составлял 24%.

Украина, а точнее дуэт TVORCHI, который ее представит, закрепились на третьем месте с коэффициентом 7%. Напомним, что уже 13 мая украинские музыканты представят свой номер на песню, посвященную несокрушимым защитникам "Азовстали", – Heart of steеl.

В пятерку лидеров вошли также Франция и Испания с вероятностью победы 3 и 4 процента соответственно.

Как распределили участников букмекеры далее, смотрите на скриншоте:

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала. Все ключевые события эфира здесь..

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