"Великий ленин" подмигивать Западу, который, кстати, тогда ещё был совсем другим, начал лишь когда провалился "военный коммунизм", а "великий сталин" — когда на него напал гитлер.

Видео дня

Не очень великий Хрущёв подмигивал уже гораздо стабильнее (между угрозами закопать), начиная с ХХ съезда, а Горбачёв и Ельцин — несопоставимо чаще, в какой-то степени конкурируя в этом между собой.

Но между ними был ещё уникальный период подмигивания (конечно, одним глазом) Брежнева, которое потом пытались копировать Лукашенко — при помощи своего министра иностранных дел Макея — и даже "ранний" путин с медведевым.

При Брежневе не только был официальный ТАСС, но и существовало такое себе полуоткрытое АПН, была полулиберальная Литературная газета, такого же типа радиостанция Маяк, дозированно разрешались Райкин и Жванецкий (а чуть более ограниченно — ещё пару евреев).

Даже глушили тогда только Свободу / Свободную Европу и иногда Голос Америки или Голос Израиля, а вот Би-би-си, Немецкую волну и украиноязычное Радио Канада — почти не трогали, то есть позволяли слушать, а некоторым разрешённым политобозревателям (один из них, кстати, стал потом послом в Израиле) можно было их и цитировать — безусловно, критически оценивая.

Это было необъявленное (а при Горбачёве и Ельцине — уже и объявленное) заигрывание с Западом. Аналогично решались определённые практические вопросы. Например, нефть из ссср на Кубу транспортировалась так. При посредничестве Румынии было договорено, что с учётом географии нефть из ссср физически идёт во франкистскую Испанию, а на Кубу — из Венесуэлы, с которой уже рассчитывалась Испания.

Так они (мы) и жили.

Так вот, в отличие от того заигрывания путин уже более 10 лет заигрывает не с Цивилизацией, а наоборот — с теми, кто является ещё большим фашистом, чем он, и так он оказывается как бы посередине российского политического спектра: с одной стороны — те, кому война лично мешает, с другой — те, для кого война это способ существования.

Чтобы быть в политическом центре мордора, пуйло заигрывает только с дьяволом.