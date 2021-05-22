Финал Евровидения 2021: все подробности

Юля Ухина
Юля Ухина
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Финал песенного конкурса Евровидение 2021

В субботу, 22 мая, состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2021. В нем выступят 26 участников, среди которых представители Украины – группа Go_A.

Так, Go_A выйдет на сцену шоупод номером 19во второй половине концерта. Коллектив еще раз исполнит конкурсную песню SHUM, за основу которой взята древняя украинская веснянка. OBOZREVATEL будет следить за событиями и рассказывать все подробности (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Трансляцию финала конкурса Евровидение 2021 в Украине покажут сразу на двух телеканалах СТБ и UA: Первый в 22.00.

Евровидение 2021: порядок выступлений в финале

В ночь на 21 мая в Роттердаме состоялась жеребьевка финалистов и был определен порядок выхода конкурсантов на сцену Ahoy Arena в гранд-финале. Кроме победителей полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-основательниц Евровидения: Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, а также хозяева этого года – Нидерланды. Смотрите полный список:

  1. Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo

  2. Албания: Anxhela Peristeri – Karma

  3. Израиль: Eden Alene – Set Me Free

  4. Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place

  5. Россия: Manizha – Russian Woman

  6. Мальта: Destiny – Je Me Casse

  7. Португалия: The Black Mamba – Love Is On My Side

  8. Сербия: Hurricane – Loco Loco

  9. Великобритания: James Newman – Embers

  10. Греция: Stefania – Last Dance

  11. Швейцария: Gjon’s – Tears Tout l’Univers

  12. Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years

  13. Испания: Blas Cantó – Voy A Quedarme

  14. Молдова: Natalia Gordienko – Sugar

  15. Германия: Jendrik – I Don’t Feel Hate

  16. Финляндия: Blind Channel — Dark Side

  17. Болгария: Victoria – Growing Up Is Getting Old

  18. Литва: The Roop – Discoteque

  19. Украина: Go_A – SHUM

  20. Франция: Barbara Pravi – Voilà

  21. Азербайджан: Efendi – Mata Hari

  22. Норвегия: TIX – Fallen Angel

  23. Нидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age

  24. Италия: Måneskin – Zitti E Buoni

  25. Швеция: Tusse – Voices

  26. Сан-Марино: Senhit – Adrenalina

Евровидение 2021: как буду выступать участники в финале
Евровидение 2021: как проходили два полуфинала

Во время первого полуфинала конкурса, по результатам зрительского голосования, представитель Норвегии TIX занял первое место в списке финалистов, а участники от Украины, группа Go_Aзакрыла финальную десятку.

К слову, Go_A поразила всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя. Солистка коллектива Екатерина Павленко появилась перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы были в белых костюмах.

Украинская группа Go_A на Евровидении 2021

Что касается второго полуфинала, лидером стала представительница Албании – Anxhela Peristeri, а последнее место в списке финалистов заняли представители Финляндии – Blind Channel.

Пост-хардкорная группа Blind Channel выступала под номером четырнадцать с песней Dark Side. Участники коллектива продемонстрировали на сцене песенного конкурса огненное шоу и периодически мелькали с нецензурными жестами.

Представители Финляндии на Евровидении – Blind Channel

Группа Go-A сделала Украину рекордсменкой Евровидения

Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит ближайшие 17 лет.

Группа Go-A сделала Украину рекордсменкой Евровидения
Прогнозы букмекеров на победителя

После второго полуфинала песенного конкурса Евровидение 2021, который состоялся в четверг, 20 мая, прогнозы букмекеров немного изменились. Так, Украина заняла пятую строчку, а Швейцария четвертую. Тем не менее, шансы на победу остаются для стран одинаковыми – 9 процентов. Первые места в списке возглавили Италия (25 процентов), Франция (21 процент) и Мальта (12 процентов).

Прогнозы букмекеров после второго полуфинала

  • Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что песня "Шум", с которой группа Go_A выступила в полуфинале Евровидения 2021, впервые была записана этнографами у 1856 году. За основу композиции взята древняя украинская веснянка с аналогичным названием.

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