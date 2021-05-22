Финал Евровидения 2021: все подробности

В субботу, 22 мая, состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2021. В нем выступят 26 участников, среди которых представители Украины – группа Go_A.

Так, Go_A выйдет на сцену шоупод номером 19во второй половине концерта. Коллектив еще раз исполнит конкурсную песню SHUM, за основу которой взята древняя украинская веснянка. OBOZREVATEL будет следить за событиями и рассказывать все подробности (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Трансляцию финала конкурса Евровидение 2021 в Украине покажут сразу на двух телеканалах СТБ и UA: Первый в 22.00.

В ночь на 21 мая в Роттердаме состоялась жеребьевка финалистов и был определен порядок выхода конкурсантов на сцену Ahoy Arena в гранд-финале. Кроме победителей полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-основательниц Евровидения: Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, а также хозяева этого года – Нидерланды. Смотрите полный список:

Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo Албания: Anxhela Peristeri – Karma Израиль: Eden Alene – Set Me Free Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place Россия: Manizha – Russian Woman Мальта: Destiny – Je Me Casse Португалия: The Black Mamba – Love Is On My Side Сербия: Hurricane – Loco Loco Великобритания: James Newman – Embers Греция: Stefania – Last Dance Швейцария: Gjon’s – Tears Tout l’Univers Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years Испания: Blas Cantó – Voy A Quedarme Молдова: Natalia Gordienko – Sugar Германия: Jendrik – I Don’t Feel Hate Финляндия: Blind Channel — Dark Side Болгария: Victoria – Growing Up Is Getting Old Литва: The Roop – Discoteque Украина: Go_A – SHUM Франция: Barbara Pravi – Voilà Азербайджан: Efendi – Mata Hari Норвегия: TIX – Fallen Angel Нидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age Италия: Måneskin – Zitti E Buoni Швеция: Tusse – Voices Сан-Марино: Senhit – Adrenalina

Во время первого полуфинала конкурса, по результатам зрительского голосования, представитель Норвегии TIX занял первое место в списке финалистов, а участники от Украины, группа Go_A – закрыла финальную десятку.

К слову, Go_A поразила всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя. Солистка коллектива Екатерина Павленко появилась перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы были в белых костюмах.

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Что касается второго полуфинала, лидером стала представительница Албании – Anxhela Peristeri, а последнее место в списке финалистов заняли представители Финляндии – Blind Channel.

Пост-хардкорная группа Blind Channel выступала под номером четырнадцать с песней Dark Side. Участники коллектива продемонстрировали на сцене песенного конкурса огненное шоу и периодически мелькали с нецензурными жестами.

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Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит ближайшие 17 лет.

После второго полуфинала песенного конкурса Евровидение 2021, который состоялся в четверг, 20 мая, прогнозы букмекеров немного изменились. Так, Украина заняла пятую строчку, а Швейцария четвертую. Тем не менее, шансы на победу остаются для стран одинаковыми – 9 процентов. Первые места в списке возглавили Италия (25 процентов), Франция (21 процент) и Мальта (12 процентов).

Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что песня "Шум", с которой группа Go_A выступила в полуфинале Евровидения 2021, впервые была записана этнографами у 1856 году. За основу композиции взята древняя украинская веснянка с аналогичным названием.