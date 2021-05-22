Финал Евровидения 2021: все подробности
В субботу, 22 мая, состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2021. В нем выступят 26 участников, среди которых представители Украины – группа Go_A.
Так, Go_A выйдет на сцену шоупод номером 19во второй половине концерта. Коллектив еще раз исполнит конкурсную песню SHUM, за основу которой взята древняя украинская веснянка. OBOZREVATEL будет следить за событиями и рассказывать все подробности (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Трансляцию финала конкурса Евровидение 2021 в Украине покажут сразу на двух телеканалах СТБ и UA: Первый в 22.00.Евровидение 2021: порядок выступлений в финале
В ночь на 21 мая в Роттердаме состоялась жеребьевка финалистов и был определен порядок выхода конкурсантов на сцену Ahoy Arena в гранд-финале. Кроме победителей полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-основательниц Евровидения: Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, а также хозяева этого года – Нидерланды. Смотрите полный список:
Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo
Албания: Anxhela Peristeri – Karma
Израиль: Eden Alene – Set Me Free
Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place
Россия: Manizha – Russian Woman
Мальта: Destiny – Je Me Casse
Португалия: The Black Mamba – Love Is On My Side
Сербия: Hurricane – Loco Loco
Великобритания: James Newman – Embers
Греция: Stefania – Last Dance
Швейцария: Gjon’s – Tears Tout l’Univers
Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years
Испания: Blas Cantó – Voy A Quedarme
Молдова: Natalia Gordienko – Sugar
Германия: Jendrik – I Don’t Feel Hate
Финляндия: Blind Channel — Dark Side
Болгария: Victoria – Growing Up Is Getting Old
Литва: The Roop – Discoteque
Украина: Go_A – SHUM
Франция: Barbara Pravi – Voilà
Азербайджан: Efendi – Mata Hari
Норвегия: TIX – Fallen Angel
Нидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age
Италия: Måneskin – Zitti E Buoni
Швеция: Tusse – Voices
Сан-Марино: Senhit – Adrenalina
Во время первого полуфинала конкурса, по результатам зрительского голосования, представитель Норвегии TIX занял первое место в списке финалистов, а участники от Украины, группа Go_A – закрыла финальную десятку.
К слову, Go_A поразила всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя. Солистка коллектива Екатерина Павленко появилась перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы были в белых костюмах.
Что касается второго полуфинала, лидером стала представительница Албании – Anxhela Peristeri, а последнее место в списке финалистов заняли представители Финляндии – Blind Channel.
Пост-хардкорная группа Blind Channel выступала под номером четырнадцать с песней Dark Side. Участники коллектива продемонстрировали на сцене песенного конкурса огненное шоу и периодически мелькали с нецензурными жестами.
Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит ближайшие 17 лет.
После второго полуфинала песенного конкурса Евровидение 2021, который состоялся в четверг, 20 мая, прогнозы букмекеров немного изменились. Так, Украина заняла пятую строчку, а Швейцария четвертую. Тем не менее, шансы на победу остаются для стран одинаковыми – 9 процентов. Первые места в списке возглавили Италия (25 процентов), Франция (21 процент) и Мальта (12 процентов).
Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что песня "Шум", с которой группа Go_A выступила в полуфинале Евровидения 2021, впервые была записана этнографами у 1856 году. За основу композиции взята древняя украинская веснянка с аналогичным названием.