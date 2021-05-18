Украинской Go_A в полуфинале Евровидения 2021 зал аплодировал стоя. Фото и видео яркого шоу

Во вторник, 18 мая, на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды, выступила украинская группа Go_A с песней SHUM. Они поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира мероприятия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Стоит отметить, что за основу песни была взята украинская игра-веснянка "Зеленый шум". Ранее композицию представили в четвертом выпуске шоу звездных пародий "Липсинк баттл".

Напомним, группа Go_A с песней "Соловей" победила Нацотбор на Евровидение-2020, которое должно было пройти в Роттердаме, но было отменено из-за пандемии коронавируса.

Коротко о знаменитостях:

Go_A – украинская электрофолк-группа. Представители Украины на Евровидении 2021.

В ноябре 2016 года вышел дебютный альбом группы "Иди на звук", изданный на лейбле "Moon Records". В том же году Go_A одержали победу в конкурсе "The Best Track in Ukraine", а песня "Веснянка" попала на волны "Kiss FM", где шесть недель подряд держалась на первой строчке в хит-параде "10 Dance", в результате группа была номинирована титулом "Kiss FM Открытие года".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, видеоролик с репетиции украинской группы Go_A на сцене Евровидения 2021 ворвался в тренды YouTube. Сейчас он занимает 4 место, ранее находился на 3 позиции.