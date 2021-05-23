Евровидение 2021: кто занял последнее место в финале

В субботу, 22 мая, состоялся долгожданный финал песенного конкурса Евровидение 2021. В конце стало известно, что представитель Великобритании – James Newman занял последнее, 26 место в турнирной таблице.

Так, певец не набрал ни одного балла – ни от зрителей, ни от профессионального жюри. Он представлял свою страну на сцене шоу с песней Embers (чтобы просмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Первое место заняли представители Италии – группа Måneskin. Представители Украины – популярная группа Go_A с песней SHUM – заняла пятое место в рейтинговой таблице.

Италия: Måneskin – Zitti e buoni. Франция: Barbara Pravi – Voilà. Швейцария: Gjon's Tears – Tout l'Univers. Исландия: Daði & Gagnamagnið – 10 Years. Украина: Go_A – SHUM.

Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Все подробности грандиозного гранд-финала песенного конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в субботу, 22 мая, украинская группа Go_A взорвала зрителей своим эффектным выступлением в финале музыкального конкурса Евровидение 2021. Так, коллектив появился с яркой песней под названием SHUM.